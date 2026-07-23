    • 23 de julio de 2026 - 07:18

    Murió el exjuez sanjuanino Javier Cámpora: el reconocido abogado de extensa trayectoria penal estaba en Brasil

    El reconocido penalista Javier Cámpora falleció mientras se encontraba en Brasil. Su trabajo estuvo marcado por su paso en la Justicia y su protagonismo en causas de alto impacto en San Juan.

    Javier Cámpora, abogado.

    Javier Cámpora, abogado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El abogado y exjuez sanjuanino Javier Cámpora murió este miércoles cuando estaba de viaje. La noticia fue confirmada por personas cercanas a su entorno, quienes indicaron que el fallecimiento se produjo mientras se encontraba en Brasil,

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    El deceso se produjo alrededor de las 20 horas producto de un infarto masivo, aunque resta que se realicen las pericias de rigor para confirmar esta causa, indicaron fuentes consultadas.

    Una extensa carrera en la Justicia y el ejercicio profesional

    Cámpora fue una figura ampliamente conocida dentro del derecho penal en San Juan. Durante la década de 1990 ocupó el cargo de juez del entonces Tercer Juzgado Correccional, función de la que más tarde fue removido. Anteriormente también había ejercido como juez de Paz en el departamento 9 de Julio, puesto que igualmente dejó tras un proceso de destitución.

    Tras su paso por la magistratura continuó desarrollando su actividad como abogado litigante, consolidándose como uno de los penalistas más reconocidos de la provincia. A lo largo de su carrera participó en numerosos expedientes de relevancia pública y representó a clientes en casos de fuerte repercusión.

    Entre las causas más recordadas figura la defensa del empresario Hugo Naranjo, quien sobrevivió a un ataque a balazos en su oficina del centro sanjuanino. También brindó asesoramiento y representación legal a distintos sindicatos vinculados con la actividad minera.

    Referente del derecho penal en San Juan

    En los últimos años Cámpora mantuvo una intensa actividad institucional. Fue el primer presidente de la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas, organización creada para reunir a los profesionales especializados en esa rama del derecho y fortalecer el trabajo del sector.

    Su nombre también cobró notoriedad recientemente al integrar el grupo de aspirantes que concursó para ocupar el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, uno de los puestos más importantes dentro del Ministerio Público provincial.

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