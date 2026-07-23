Murió el exjuez sanjuanino Javier Cámpora: el reconocido abogado de extensa trayectoria penal estaba en Brasil

El reconocido penalista Javier Cámpora falleció mientras se encontraba en Brasil. Su trabajo estuvo marcado por su paso en la Justicia y su protagonismo en causas de alto impacto en San Juan.

El abogado y exjuez sanjuanino Javier Cámpora murió este miércoles cuando estaba de viaje. La noticia fue confirmada por personas cercanas a su entorno, quienes indicaron que el fallecimiento se produjo mientras se encontraba en Brasil,

El deceso se produjo alrededor de las 20 horas producto de un infarto masivo, aunque resta que se realicen las pericias de rigor para confirmar esta causa, indicaron fuentes consultadas.

Una extensa carrera en la Justicia y el ejercicio profesional Cámpora fue una figura ampliamente conocida dentro del derecho penal en San Juan. Durante la década de 1990 ocupó el cargo de juez del entonces Tercer Juzgado Correccional, función de la que más tarde fue removido. Anteriormente también había ejercido como juez de Paz en el departamento 9 de Julio, puesto que igualmente dejó tras un proceso de destitución.

Tras su paso por la magistratura continuó desarrollando su actividad como abogado litigante, consolidándose como uno de los penalistas más reconocidos de la provincia. A lo largo de su carrera participó en numerosos expedientes de relevancia pública y representó a clientes en casos de fuerte repercusión.

Entre las causas más recordadas figura la defensa del empresario Hugo Naranjo, quien sobrevivió a un ataque a balazos en su oficina del centro sanjuanino. También brindó asesoramiento y representación legal a distintos sindicatos vinculados con la actividad minera.