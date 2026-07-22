    • 22 de julio de 2026 - 21:48

    La Defensoría del Pueblo frenó la demolición de la histórica capilla de Villa Mercedes en Jáchal

    La Defensoría del Pueblo, emitió un acta de urgencia para suspender cualquier tipo de derribo en el templo destruido por un incendio en mayo.

    La Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, en Villa Mercedes, departamento Jáchal.

    La Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, en Villa Mercedes, departamento Jáchal.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La controversia por el destino de la capilla de Nuestra Señora de la Merced, ubicada en la localidad jachallera de Villa Mercedes, sumó un capítulo clave. La Defensoría del Pueblo de San Juan emitió una resolución de urgencia para paralizar de forma inmediata cualquier intento de demolición sobre la estructura del histórico templo, el cual sufrió serios daños tras un devastador incendio registrado a fines de mayo de 2026.

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    La medida adoptada por el organismo busca resguardar el valor arquitectónico, histórico y cultural del edificio, haciendo lugar al reclamo de un grupo de vecinos y referentes patrimoniales de la zona que se oponen al derrumbe total de la construcción.

    Para avanzar en una solución definitiva, la Defensoría dispuso un conjunto de medidas urgentes:

    Suspensión inmediata: Se prohíbe cualquier tipo de obra, derrumbe o intervención estructural sobre el edificio hasta nuevo aviso.

    Peritaje técnico multidisciplinario: Se solicitó la intervención de especialistas en ingeniería y patrimonio para evaluar el estado real de los muros y la viabilidad de una restauración.

    Instancia de diálogo: Se convocará a una mesa de trabajo que integrará a las autoridades eclesiásticas, funcionarios del Municipio de Jáchal y a la comunidad de Villa Mercedes.

    Preservación del patrimonio e identidad local

    El incendio desatado hace dos meses consumió gran parte del techo y del interior del templo, generando incertidumbre sobre la estabilidad del edificio. Si bien inicialmente se evaluó la demolición por cuestiones de seguridad pública, la comunidad local encendió las alarmas exigiendo un estudio técnico exhaustivo que agote las posibilidades de consolidar y recuperar la estructura sobreviviente.

    La capilla de Villa Mercedes no solo representa un espacio de culto clave para la feligresía jachallera, sino que constituye un símbolo de la identidad e historia del departamento.

    Con la intervención de la Defensoría del Pueblo, el futuro del templo quedará sujeto a lo que determinen los peritajes definitivos, buscando salvaguardar la seguridad de la población sin descuidar el patrimonio cultural de San Juan.

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