Defensa al Consumidor suma capacitación universitaria para agilizar el reclamo de los sanjuaninos

A través de un acuerdo con la Universidad de Congreso, Defensa al Consumidor buscará potenciar las mediaciones y resolver los conflictos.

La capacitación buscará profundizar conocimientos y fortalecer las capacidades de los equipos encargados de intervenir en los conflictos entre consumidores y proveedores.

Con el objetivo de agilizar la resolución de reclamos y evitar que las disputas entre usuarios y comercios o empresas terminen en la vía judicial, la Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan sumará herramientas de mediación mediante una alianza estratégica con el ámbito universitario.

Tras un encuentro entre la titular del área provincial, Fabiana Carrizo, y representantes de la carrera de Abogacía de la Universidad de Congreso, se definieron los primeros pasos para aplicar el convenio marco de colaboración. La primera iniciativa conjunta será un curso de capacitación intensivo en mediación orientada a la conciliación.

El programa apunta a profundizar la formación técnica del personal encargado de recibir y tramitar las denuncias en el Centro Cívico, fortaleciendo sus herramientas de negociación.

Resoluciones más rápidas: Se priorizará el consenso entre las partes para acordar soluciones en plazos más breves y antes de formalizar sumarios o vías judiciales.

Capacitación constante: El convenio prevé instancias de formación continua para el equipo de profesionales de Defensa al Consumidor.

Respaldo institucional: La colaboración académica busca aportar rigor técnico y herramientas de abordaje preventivo ante problemáticas frecuentes de los usuarios sanjuaninos (servicios, garantías, compras online, entre otros). Vías de atención en Defensa al Consumidor Quienes necesiten realizar una consulta o iniciar una denuncia en la provincia pueden hacerlo a través de los canales habituales: