San Juan contará con registro de infractores: cómo será la nueva herramienta a disposición de los consumidores

Desde Defensa al Consumidor adelantaron que, de no mediar contratiempos, la próxima semana se lanzará el Registro de Infractores. Los detalles.

Con el objetivo de estar cerca de los consumidores y evitar irregularidades, desde Defensa al Consumidor se está trabajando a contrarreloj para la puesta en marcha de una nueva herramienta que estará al alcance de los sanjuaninos. Se trata de registro de infractores, un instrumento que desde la repartición esperan sea de gran utilidad.

“Esperamos la semana que viene estar lanzándolo y estará disponible para todos los consumidores”, destacó en diálogo con DIARIO DE CUYO la titular de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo. De esta manera, el organismo dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación sumará una nueva herramienta que estará al alcance de los sanjuaninos y permitirá tener una noción clara sobre la situación y la calidad de cada empresa que opera en San Juan.

Si bien los detalles del registro se darán a conocer una vez que se presente de manera oficial, Carrizo anticipó que el mismo contemplará todas aquellas empresas que recibieron alguna multa por parte del organismo estatal, siendo del rubro comercio, servicios y hasta entidades financieras. “Queremos que sea una herramienta para que el consumidor pueda entrar, mirar y conocer el estado de la empresa antes de darle continuidad al trámite o la compra”, destacó la funcionaria.

La decisión detrás de la creación de esta herramienta conforme explicó Carrizo, es porque muchas de las empresas, sobre todo las cadenas nacionales que operan en San Juan, ante una irregularidad y la imposición de la multa la pagan sin apelar y continúan operando. “Nuestra dirección es administrativo conciliatorio, donde las empresas denuncias tienen la posibilidad de poder conciliar con el consumidor y no llegar a la instancia judicial. Sin embargo, muchas de las multas quedan firme porque no hay apelación”, señaló la titular de Defensa al Consumidor.

Qué se sabe hasta el momento sobre el registro de infractores de Defensa al Consumidor De acuerdo a lo que pudo adelantar Carrizo antes del lanzamiento oficial, se generará un QR para que los sanjuaninos puedan escanear y acceder al registro. El mismo estará conformado por las empresas que en algún momento fueron multadas por Defensa al Consumidor, por distinto tipo de irregularidades.