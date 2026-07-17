De la finca al podio: el trabajo detrás del aceite de oliva sanjuanino que conquistó al jurado de Caminos y Sabores

(La calidad del aceite de oliva sanjuanino volvió a conquistar la escena nacional, esta vez de la mano de la empresa Familia Saleme se consagró ganadora en la categoría Aceite de Oliva Virgen Extra de los premios Experiencias del Sabor, entregados durante la XX edición de Caminos y Sabores 2026 , una de las ferias gastronómicas y de productos regionales más importantes del país en donde San Juan tuvo una importante participación.

El certamen distingue la excelencia de las elaboraciones artesanales y reúne a productores de distintas provincias que buscan poner en valor los sabores y la identidad de cada región. En esta edición, el aceite elaborado por la empresa sanjuanina se impuso en una cata a ciegas frente a muestras provenientes de Mendoza, Neuquén, el sur de Buenos Aires y otras zonas olivícolas del país.

Para Daniela Hebilla, ingeniera agrónoma e integrante de la empresa, el reconocimiento es el resultado de un trabajo que comienza mucho antes de que el producto llegue a la botella. "Es un premio al trabajo diario, un orgullo haberlo recibido. Es un mimo a todo el esfuerzo que hacemos durante la temporada, que es muy corta, pero muy intensa. Todo lo que se hace bien tiene su recompensa", expresó en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Familia Saleme es una empresa familiar que lleva 30 años dedicada a la olivicultura y más de 15 años elaborando aceite de oliva. Sus instalaciones se encuentran en Pedernal, Sarmiento, donde cuentan con 300 hectáreas de cultivo y una fábrica integrada dentro del mismo predio.

Según explicó Hebilla, esa integración representa una ventaja competitiva porque permite reducir tiempos entre la cosecha y el procesamiento de la aceituna, un aspecto determinante para conservar la calidad del aceite. "La calidad empieza en la materia prima, sigue en la cosecha y en la recepción de la fruta en la fábrica. Después vienen todos los cuidados del proceso de elaboración, como el control de temperatura, los tiempos de amasado y cada detalle de la producción", señaló, destacando que precisamente el cuidado detrás de la producción fue el extra que les valió el premio.

El producto premiado cuenta además con certificación libre de gluten e Indicación Geográfica, un sello que destaca el origen y las características propias del aceite producido en San Juan.

De vender a granel a conquistar las góndolas de todo el país con aceite de oliva extra virgen

Durante años, la empresa comercializó exclusivamente aceite a granel. Sin embargo, el crecimiento de la demanda local impulsó un cambio de estrategia.

Al respecto, Hebilla comentó: "La gente sabía que elaborábamos aceite y nos lo pedía, pero no teníamos una marca porque todo se vendía a granel. Hace cuatro años decidimos salir al mercado con el nombre Familia Saleme".

Actualmente sus productos pueden encontrarse no sólo en San Juan, sino también en Rosario, Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata, mientras la empresa continúa trabajando para ampliar su presencia en vinotecas, dietéticas y comercios especializados de todo el país.

Un premio que abre nuevas puertas

Además del prestigio que implica obtener el primer puesto, el galardón trae consigo un beneficio importante: la posibilidad de participar el próximo año con un stand propio en Caminos y Sabores. Hasta ahora, la empresa había formado parte del espacio institucional organizado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, junto a otras firmas de la Oferta Exportable provincial.

"El costo de tener un stand propio es muy alto. Este premio nos da ese pase y ahora tenemos que poner todas las pilas para estar a la altura el año que viene", destacó Hebilla.

La participación de la provincia en Caminos y Sabores reunió este año a 20 empresas sanjuaninas vinculadas a alimentos y bebidas, consolidando una vez más la presencia local en uno de los principales escaparates nacionales para las economías regionales. Con este nuevo reconocimiento, la olivicultura sanjuanina suma otro argumento para reafirmar su lugar entre las principales productoras de aceite de oliva de alta calidad del país.