San Juan brilló en Caminos y Sabores: Familia Saleme ganó el premio al mejor aceite de oliva virgen extra

San Juan volvió a demostrar por qué es una de las grandes referencias olivícolas de Argentina . En la edición 2026 de Caminos y Sabores BNA , que se desarrolla en el nuevo predio BA Ferial, la empresa Familia Saleme obtuvo el premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra en el certamen Experiencias del Sabor , uno de los reconocimientos más prestigiosos de la gastronomía artesanal nacional.

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La distinción llegó luego de una cata a ciegas realizada por un jurado integrado por ingenieros en alimentos, sommeliers, cocineros y especialistas en análisis sensorial, quienes evaluaron la calidad de los productos provenientes de distintas regiones del país.

"Estamos muy felices por el reconocimiento, es un orgullo estar representando a Familia Saleme, una empresa olivícola de San Juan", expresaron los representantes de la firma al recibir el premio.

Además, destacaron que se trata de un aceite de oliva certificado libre de gluten y con indicación geográfica, dos características que respaldan su calidad y origen.

"Queremos llevar a San Juan y al aceite de oliva a todo el país", señalaron tras recibir la tradicional "Llave del Éxito", símbolo que también les garantiza la participación en la próxima edición de la feria.

Un premio que destaca la calidad sanjuanina

Los premios Experiencias del Sabor buscan reconocer la excelencia de las producciones regionales argentinas mediante una evaluación técnica basada exclusivamente en las características sensoriales de cada alimento.

La coordinación estuvo a cargo de Beatriz Coste, especialista en Análisis Sensorial, quien explicó que el jurado analiza parámetros específicos según cada categoría, aunque el principal objetivo es encontrar productos equilibrados y capaces de sorprender.

"Más allá de lo técnico, lo que se busca es que el producto te sorprenda", explicó la especialista, quien además resaltó el alto nivel de las elaboraciones presentadas este año.

Los ganadores de Experiencias del Sabor 2026

Además del reconocimiento obtenido por la empresa sanjuanina, los premios distinguieron a productores de distintas provincias del país:

Yerba mate con palo: I Love Mate.

Miel de abeja: Praderas Neuquinas.

Queso de vaca pasta semidura: Fermier.

Salame picado grueso: Cagnoli.

Dulce de leche familiar: Dulce de Leche & Co.

Aceite de oliva virgen extra: Familia Saleme (San Juan).

Gin argentino: Eternal.

San Juan reafirma su liderazgo olivícola

El premio conseguido por Familia Saleme vuelve a posicionar a San Juan entre las principales provincias productoras de aceite de oliva de alta calidad del país.

Con una larga tradición olivícola y condiciones climáticas ideales para el cultivo, la provincia continúa consolidando su prestigio en uno de los eventos gastronómicos más importantes de Argentina, donde miles de visitantes conocen y degustan productos que representan la identidad de cada región.

La nueva distinción no solo reconoce el trabajo de una empresa sanjuanina, sino que también pone en valor a toda la cadena productiva del aceite de oliva local, uno de los emblemas de la economía regional.