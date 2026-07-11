Viviana Fioramonti, una creadora sin límites: se inspiró en una foto de internet para producir "almohadones materos"

“En todas las ferias que hay me vas a encontrar”, comenta entre risas Viviana Fioramonti . Oriunda de Rio Cuarto, Córdoba, lleva tantos años en San Juan que se considera una sanjuanina más. Con un fuerte espíritu emprendedor y trabajador, hace dos años decidió incorporar a su emprendimiento un objeto que destaca por novedoso y funcional: los almohadones materos.

En diálogo con DIARIO DE CUYO comentó que su emprendimiento como tal comenzó en el 2016, con artículos vinculados a la marroquinería, sumando distintas novedades para sumar variedad y multiplicidad de opciones. Con el paso de los años fue mutando, de acuerdo a las necesidades del momento, a lo que más se vendía y a lo que estaba al alcance de su mano para poder crear.

El cambio de rumbo se dio hace unos dos años atrás. Comenta que se encontraba navegando por internet, en alguna de las múltiples redes sociales que suelen tener las personas descargadas en sus teléfonos, cuando se topó con una publicación que le llamó la atención.

De aquella foto recuerda que no era de Argentina y que buscaba promocionar otra cosa, pero fue un almohadón presente en la imagen lo que despertó su intriga. “Sobre un almohadón acomodado en una cama tenían cositas para el té. Me gustó mucho la idea y no dudé en comenzar a hacerlos, con perfil matero” , comenta.

En un inicio utilizó guata para tener un relleno mullido, pero buscaba que los almohadones fueran más resistentes, pensándolos como objetos ideales para usar en la cama, el sillón, en el auto o una tarde de picnic al aire libre sentados en el césped. También fue cambiando la tela, con el propósito que fuera impermeable, para brindar una mayor seguridad y durabilidad del producto en el caso de tener contacto con agua caliente u otro líquido.

Al almohadón matero le sumando otras opciones, incorporando el fernecero y cervecero. Los orificios en la superficie van variando, pasando por dos, tres o cuatro espacios para poder colocar termo, mate, la botella de fernet, latas de cerveza e incluso algún recipiente con snacks o similar para acompañar. Además algunos diseños tienen un bolsillo en uno de sus laterales para poder colocar libros u otros objetos.

La particularidad del emprendimiento de Viviana, además de ofrecer un producto novedoso, es que no solo cuenta con stock sino que se pueden hacer encargues, eligiendo el color o tipo de tela, dimensiones del almohadón como también si se desea algún diseño en particular para obsequiar o para tener en casa.

“La gente no los conoce, no sabe muy bien para qué son o cómo usarlos. La verdad estoy remándola pero sé que en algún momento los van a comenzar a buscar y a elegir, por su comodidad y practicidad”, destacó Viviana. Además de eso, son seguros, permitiendo poder compartir unos mates en la cama con la seguridad de no volcar el agua caliente o el contenido del mate, por mencionar un ejemplo.

Dónde encontrar los almohadones materos de Viviana Fioramonti

Su presencia es prácticamente perfecta en gran parte de las ferias de emprendedores que se realizan en el Gran San Juan. Además, quienes estén interesados en conocer su trabajo pueden visitar su página de Instagram @arte.yosoy, donde también pueden realizar pedidos y conocer los otros productos artesanales que tiene para ofrecer.