Dolor en San Juan: murieron Alma Rubiño y Sheila Oro, dos pequeñas luchadoras que conmovieron a la provincia

San Juan atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de dos niñas cuyas historias movilizaron a toda la provinci a por la fortaleza con la que enfrentaron complejos problemas de salud. Se trata de Alma Rubiño y Sheila Oro , dos pequeñas luchadoras que fallecieron en las últimas horas.

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La primera noticia se conoció en las primeras horas de este sábado con la muerte de Alma Rubiño , una adolescente sanjuanina de 16 años que desde pequeña luchaba contra la Atrofia Muscular Espinal (AME), una enfermedad genética que provoca el deterioro progresivo de los músculos y reduce considerablemente la calidad y la expectativa de vida.

Su historia fue un símbolo de resiliencia para muchas familias. A pesar de los difíciles pronósticos médicos, Alma logró disfrutar de importantes momentos junto a sus seres queridos. Uno de los más recordados fue la celebración de sus 15 años, realizada el año pasado, un acontecimiento que emocionó a toda la comunidad sanjuanina.

La triste noticia fue confirmada por su madre, Gabriela Juan, a través de un sentido mensaje publicado en redes sociales. "Es sólo un hasta luego", escribió junto a varias fotografías de su hija , palabras que rápidamente recibieron cientos de mensajes de acompañamiento y cariño.

Durante toda su vida, Alma enfrentó la enfermedad con una fortaleza que trascendió su historia personal. Su familia impulsó permanentemente un mensaje de esperanza, demostrando que con amor, dedicación y acompañamiento era posible mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta patología.

El dolor se profundizó porque el fallecimiento de Alma ocurrió apenas dos días después de otra pérdida que conmocionó a San Juan.

El jueves murió Sheila Lourdes Oro Fernández, una niña de 6 años oriunda de Pocito, que permanecía internada tras sufrir una severa infección bacteriana que comprometió varios de sus órganos y provocó la pérdida de tejidos en parte de su intestino.

Su cuadro obligó a los profesionales de la salud a realizarle dos cirugías de urgencia e inducirla a un coma para intentar estabilizarla. El martes 7 de julio sufrió dos paros cardiorrespiratorios durante su internación. Aunque el equipo médico logró reanimarla en ambas oportunidades, el prolongado período sin oxigenación provocó daños irreversibles en sus funciones vitales y finalmente falleció el jueves.

La noticia fue comunicada por sus familiares mediante un emotivo mensaje que reflejó el inmenso dolor de la despedida. "Con el dolor en el alma les queremos contar que Sheila ya no está con nosotros. Una pequeña luchadora. Luchó lo más que pudo. Hoy nos dejó en vida, pero siempre estará en nuestros corazones. Te extrañaremos mucho".