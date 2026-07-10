"Hay Una Mano", la app sanjuanina que nació para encontrar oficios y apunta a ser una bolsa de trabajo

Encontrar un plomero, un electricista o una niñera de confianza suele comenzar con una pregunta repetida hasta el cansancio: "¿Conocés a alguien?". Esa escena cotidiana fue el punto de partida para el desarrollo de “Hay Una Mano” , una aplicación creada en San Juan que se suma a las propuestas que tienen el mismo espíritu, ampliando la oferta local. Con el fin de conectar a quienes necesitan un servicio con trabajadores de oficios verificados, apuesta a una segunda etapa a mayor escala: pretende convertirse en una bolsa de empleo para empresas de toda la provincia.

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Detrás del proyecto están Renso Ontiveros y Gabriela Romero, un matrimonio que comenzó a detectar una necesidad a la hora de contactar personal de confianza para la realización de distintos oficios, y que aprovecharon el desarrollo de la IA para darle paso a la creación de la aplicación hace un mes y medio. "Todo surge desde una idea y una necesidad. Siempre estamos buscando recomendados para algún trabajo en casa, preguntando si alguien conoce a alguien. Eso viene pasando desde hace décadas. Con el auge de la inteligencia artificial pensamos que era posible desarrollar una herramienta que solucionara ese problema y conectara a quienes necesitan un servicio con quienes buscan trabajo" , contó Renso en diálogo con DIARIO DE CUYO.

“Hay Una Mano” permite buscar profesionales por rubro, conocer sus calificaciones, la zona donde trabajan y contactarlos directamente mediante WhatsApp, sin intermediarios ni comisiones.

Uno de los aspectos que distingue a la aplicación sanjuanina es el sistema de validación de los perfiles. La plataforma verifica la identidad y los teléfonos de los trabajadores, controla matrículas cuando corresponde y, en oficios vinculados al cuidado de niños o adultos mayores, solicita además certificados de antecedentes. A eso se suma un sistema de reseñas que permite a quienes contrataron un servicio calificar la experiencia.

"La idea es que cualquier persona, desde un joven hasta una abuela, pueda encontrar gente seria en tres toques. El plus es que cada persona pueda dejar su opinión después del trabajo realizado. Eso ayuda a que otros usuarios elijan con mayor tranquilidad" , explicó Ontiveros.

Actualmente la plataforma reúne más de 200 oficios, una cifra que continúa creciendo a medida que detectan nuevas necesidades de los usuarios. Un detalle no menor es que entre los servicios más buscados aparecen fletes, plomería y técnicos de celulares.

La particularidad de la aplicación es que aun se encuentra en periodo de prueba, por lo que no aparece en las tiendas de Android y Apple. Sin embargo, puede descargarse desde el sitio oficial, y ya muestra una importante aceptación entre los sanjuaninos. Según detalló Ontiveros, más de 300 personas ya se registraron para ofrecer sus servicios, la aplicación fue utilizada cerca de 10.000 veces y acumula más de 200 reseñas de usuarios.

El próximo paso: generar una bolsa de trabajo para las empresas de San Juan

Además de conectar clientes con trabajadores independientes, Renso y Gabriela ya trabajan en una segunda etapa que apunta a responder otra necesidad creciente en la provincia: la búsqueda de personal calificado.

Actualmente, cualquier usuario puede cargar gratuitamente su currículum en la plataforma. La información queda protegida bajo la Ley Nacional de Protección de Datos Personales y será utilizada para crear un portal exclusivo destinado a empresas. La meta es alcanzar los 1.000 currículums cargados antes de habilitar esa nueva herramienta. Hoy ya cuentan con más de 600 perfiles registrados.

"San Juan en cinco o seis años va a vivir un boom de demanda laboral y va a faltar mano de obra. La idea es canalizar esa oferta y que las empresas puedan encontrar perfiles específicos en un solo lugar", sostuvo Ontiveros.

Con ese objetivo, Hay Una Mano busca ser mucho más que una aplicación para contratar oficios aspira a convertirse en un punto de encuentro entre trabajadores, vecinos y empresas, aprovechando la tecnología para resolver necesidades concretas del mercado laboral sanjuanino.

Para acceder a la aplicación, se puede descargar en el sitio web https://hayunamano.com.ar/.