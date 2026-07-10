Pavimentación del microcentro de San Juan: cuáles son las calles donde avanzan los nuevos frentes de obra

El plan de renovación vial continúa en el centro sanjuanino. Ya finalizaron trabajos en varias arterias y ahora las máquinas intervienen nuevos sectores para mejorar la circulación.

La obra de repavimentación del microcentro de San Juan continúa avanzando con nuevos frentes de trabajo. Luego de completar distintas etapas en calles estratégicas, el Gobierno provincial puso en marcha nuevas intervenciones que forman parte del Plan de Pavimentos Urbanos, destinado a renovar más de 80.000 metros cuadrados de calzada en Capital.

Entre las tareas ya concluidas se encuentran los cuatro tramos de calle Caseros, entre Santa Fe y avenida Libertador General San Martín, además de los cuatro sectores previstos sobre calle Aberastain, en el mismo recorrido. También finalizaron distintos trabajos sobre calle Jujuy, entre Santa Fe y Rivadavia.

Actualmente, los equipos trabajan sobre calle Jujuy, en el tramo comprendido entre avenida Libertador y Mitre, donde se ejecuta la colocación de una nueva carpeta asfáltica. Al mismo tiempo, se habilitó un nuevo frente de obra en calle Güemes, entre avenida Libertador y Laprida, donde comenzaron las tareas de limpieza y preparación del terreno antes de la pavimentación.

Desde el Ministerio de Infraestructura indicaron que las intervenciones se realizan por etapas para minimizar el impacto sobre el tránsito y la actividad comercial del centro. Además, solicitaron a conductores y peatones respetar la señalización preventiva y circular con precaución en las zonas donde se desarrollan los trabajos.