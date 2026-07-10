Guía útil para asistir a la Fiesta del Carneo Español en Rawson: horarios, accesos y precios

Este fin de semana se desarrollara la Fiesta Provincial del Carneo Español 2026 organizado por la Municipalidad de Rawson, el encuentro contará con stands de productores, ranchos típicos, artesanos y una variada propuesta artística.
El Predio Gaucho José Dolores, Rawson, será el escenario de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Carneo Español 2026.
Este fin de semana se desarrollara la Fiesta Provincial del Carneo Español 2026 organizado por la Municipalidad de Rawson, el encuentro contará con stands de productores, ranchos típicos, artesanos y una variada propuesta artística.
A continuación, todos los detalles de servicio que tenés que saber para asistir:
Motos: $2.000.
Autos y camionetas: $4.000.
Sábado 11 de julio
11:00 hs – Instituto Male
11:30 hs – Instituto Pasión Morena
12:00 hs – Instituto Sueños de Luz
12:30 hs – Academia Los Huarpes
13:00 hs – Acto de Inauguración
13:30 hs – Triunfadores Iracundos por Siempre
14:00 hs – Ballet Municipal Años Divinos y Sentir Folklórico
14:30 hs – FuerzaFolk
15:00 hs – Alok2
15:30 hs – Instituto Almas Cuyanas
15:40 hs – ADN Folk Fusión
16:10 hs – Instituto Rocío
16:25 hs – La Nota
17:00 hs – Instituto Olé Flamenco
17:10 hs – Celina Fernández
17:30 hs – Ballet Almas Medaneras
17:45 hs – Anto La Beby
18:00 hs – Palo Santo
Domingo 12 de julio
11:00 hs – Agrupación Latidos Cuyanos
11:30 hs – Ballet Santa Lucía
11:45 hs – Instituto FERSOF
12:00 hs – Amanecer Folklórico
12:30 hs – Instituto Almería
13:00 hs – Jere Ahumada
13:30 hs – Academia Sentir Sanjuanino
14:00 hs – Paulo Sánchez
14:15 hs – Centro Valenciano
14:30 hs – La Quimera
15:00 hs – Academia Vida y Tradición
15:30 hs – Los Hermanos Videla
16:00 hs – Instituto Dalcas
16:10 hs – CAILE
16:30 hs – Academia Ritmo y Pasión
17:00 hs – El Sietecincuenta
17:30 hs – Pablo Luna (Ex Banda XXI)