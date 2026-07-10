    • 10 de julio de 2026 - 08:53

    Guía útil para asistir a la Fiesta del Carneo Español en Rawson: horarios, accesos y precios

    El Predio Gaucho José Dolores, Rawson, será el escenario de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Carneo Español 2026.

    Carneo Español.

    Carneo Español.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana se desarrollara la Fiesta Provincial del Carneo Español 2026 organizado por la Municipalidad de Rawson, el encuentro contará con stands de productores, ranchos típicos, artesanos y una variada propuesta artística.

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    A continuación, todos los detalles de servicio que tenés que saber para asistir:

    Ingreso y Ubicaciones

    • Entrada: Libre y gratuita.
    • Mesas libres: El patio gastronómico dispondrá de mesas de uso gratuito y sin costo, que se ocuparán por estricto orden de llegada.
    • Mesas preferenciales (novedad): Se incorporó un cupo limitado de 100 mesas (con 10 sillas cada una) frente al escenario principal.
    • Valor de la reserva: $20.000 por mesa.
    • Tolerancia: Se guardan hasta las 14:00 horas de cada día; luego se liberan al público.
    • Servicio Premium: Permite atención personalizada en la mesa por un prestador privado para evitar filas.
    • Cómo reservar: Por WhatsApp a través del asistente virtual "Lito" al 264 570-2020 (Opción "Reserva de mesas"). La reserva se confirma una vez acreditado el pago.

    Estacionamiento y Colectivos

    Motos: $2.000.

    Autos y camionetas: $4.000.

    • Transporte público: Las líneas 200 y 201 de Red Tulum llegarán hasta las inmediaciones del predio.
    • Cómo llegar en vehículo particular
    • Opción 1: Por Ruta Provincial Nº 155 (Agustín Gómez) hasta calle América, girando hacia el sur hasta el ingreso al estacionamiento.
    • Opción 2: Por Ruta 155 hasta General Acha; seguir al sur hasta Calle 6 (Santa Teresa), girar al este hasta Alfonso XIII, luego a la izquierda por Calle 5 Vieja y conectar con calle América, girando a la izquierda (norte) hacia el estacionamiento.

    Qué se puede llevar y qué no

    • Permitido ingresar: Sillas, banquetas, reposeras y equipo de mate.
    • PROHIBIDO ingresar: Parrillas, comida, bebidas (con o sin alcohol), conservadoras, hieleras y mascotas. Se realizarán controles

    Sábado 11 de julio

    11:00 hs – Instituto Male

    11:30 hs – Instituto Pasión Morena

    12:00 hs – Instituto Sueños de Luz

    12:30 hs – Academia Los Huarpes

    13:00 hs – Acto de Inauguración

    13:30 hs – Triunfadores Iracundos por Siempre

    14:00 hs – Ballet Municipal Años Divinos y Sentir Folklórico

    14:30 hs – FuerzaFolk

    15:00 hs – Alok2

    15:30 hs – Instituto Almas Cuyanas

    15:40 hs – ADN Folk Fusión

    16:10 hs – Instituto Rocío

    16:25 hs – La Nota

    17:00 hs – Instituto Olé Flamenco

    17:10 hs – Celina Fernández

    17:30 hs – Ballet Almas Medaneras

    17:45 hs – Anto La Beby

    18:00 hs – Palo Santo

    Domingo 12 de julio

    11:00 hs – Agrupación Latidos Cuyanos

    11:30 hs – Ballet Santa Lucía

    11:45 hs – Instituto FERSOF

    12:00 hs – Amanecer Folklórico

    12:30 hs – Instituto Almería

    13:00 hs – Jere Ahumada

    13:30 hs – Academia Sentir Sanjuanino

    14:00 hs – Paulo Sánchez

    14:15 hs – Centro Valenciano

    14:30 hs – La Quimera

    15:00 hs – Academia Vida y Tradición

    15:30 hs – Los Hermanos Videla

    16:00 hs – Instituto Dalcas

    16:10 hs – CAILE

    16:30 hs – Academia Ritmo y Pasión

    17:00 hs – El Sietecincuenta

    17:30 hs – Pablo Luna (Ex Banda XXI)

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