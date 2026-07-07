Rawson: por primera vez, se podrá reservar mesas con el chatbot  para la Fiesta del Carneo Español

El municipio de Rawson habilitó por primera vez esta opción a la que se accede a través del asistente virtual.

Este año, se podrá reservar mesa con anticipación para la Fiesta Provincial del Carneo Español, en Rawson.

La tradicional Fiesta Provincial del Carneo Español se prepara para vivir una edición con mejores servicios. Con el objetivo de modernizar el evento y ofrecer una experiencia superadora a los asistentes, el municipio de Rawson anunció una novedad tecnológica: este año se podrá reservar ubicación preferencial frente al escenario principal a través de Lito, el asistente virtual del departamento.

La medida, que ya se ha implementado con éxito en otras celebraciones departamentales de la provincia de San Juan, busca incorporar tecnología para dar mayor comodidad a quienes asistan en grupo.

La Fiesta Provincial del Carneo Español, en Rawson, se realizará el 12 y 13 de julio. Gentileza Jaquelin Yubel, directora de Innovación y Sustentabilidad Productiva, aclaró que la entrada a la fiesta sigue siendo totalmente gratuita y que dentro del patio gastronómico también habrá mesas para usar sin cargo ni necesidad de reserva previa como todos los años.

Detalles del nuevo servicio en Rawson Para esta edición, la organización dispuso un cupo limitado de 100 mesas. Cada reserva incluye una mesa y 10 sillas ubicadas en una zona de visibilidad privilegiada frente al gran escenario de la fiesta, ideal para disfrutar de los espectáculos artísticos en familia o con amigos.

Valor de la mesa: $20.000 (mediante reserva anticipada).

$20.000 (mediante reserva anticipada). Margen de tolerancia: quienes realicen la reserva tendrán su lugar asegurado hasta las 14:00 horas , tanto el sábado como el domingo. Pasado ese horario, se liberará el espacio.

quienes realicen la reserva tendrán su lugar asegurado , tanto el sábado como el domingo. Pasado ese horario, se liberará el espacio. Servicio Premium: para aquellos que busquen una experiencia aún más completa, el sistema permite solicitar un servicio de atención personalizado. Al seleccionar esta opción en el chatbot, la atención de la mesa quedará a cargo de un prestador privado, permitiendo a los comensales disfrutar de las propuestas gastronómicas sin necesidad de hacer filas. ¿Cómo hacer la reserva? El proceso es 100% digital y se gestiona de manera ágil a través de WhatsApp. Los interesados deben seguir estos pasos: