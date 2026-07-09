Violento robo en Rawson: sorprendieron a dos estudiantes y les robaron un auto y un iPhone

Momentos de terror vivieron dos estudiantes en Rawson cuando fueron sorprendidas por dos delincuentes que, en cuestión de segundos, les arrebataron el celular y escaparon con el automóvil en el que se encontraban . Gracias a un rápido despliegue policial, tanto el vehículo como el teléfono fueron recuperados poco después, aunque los asaltantes escaparon.

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El violento episodio ocurrió sobre calle España, a la altura de Cenobia Bustos . Las víctimas, de 24 y 29 años, permanecían dentro de un Renault Sandero RS negro cuando fueron abordadas por dos individuos .

Según la denuncia, uno de los delincuentes introdujo la mano por la ventanilla y les arrebató un iPhone 16 Pro Max con funda transparente , además del documento de identidad de una de las jóvenes. En medio de la desesperación, ambas descendieron del vehículo e intentaron perseguir a los ladrones.

Fue entonces cuando uno de los asaltantes aprovechó el momento, se subió al Sandero RS y escapó a toda velocidad, mientras su cómplice huía a pie.

La secuencia fue advertida por vecinos, quienes dieron aviso inmediato al 911. En pocos minutos, móviles y motociclistas de la Policía desplegaron un operativo cerrojo en la zona.

iPhone robado.

El trabajo del personal del Comando Radioeléctrico Sur dio resultados rápidamente: el Renault Sandero RS fue hallado abandonado en el interior del barrio Juana Manso. Muy cerca del vehículo también apareció uno de los teléfonos celulares que había sido sustraído durante el asalto.

La búsqueda no terminó allí. Efectivos de la Comisaría 6.ª, la Unidad Operativa Pocito Norte y la Brigada Sur continuaron rastrillando la zona hasta que encontraron el iPhone 16 Pro Max oculto en los fondos de la Escuela Hogar.

Pese al exitoso operativo que permitió recuperar los bienes robados en tiempo récord, los delincuentes lograron huir y son intensamente buscados por la Policía. La investigación continúa para identificarlos y determinar su participación en el hecho.