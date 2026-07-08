    • 8 de julio de 2026 - 08:29

    Allanaron una casa por un robo y terminaron secuestrando un arsenal

    La Policía encontró fusiles, escopetas, carabinas, una pistola y cientos de municiones en una vivienda de calle Mendoza.

    Allanaron una casa por un robo y terminaron secuestrando un arsenal

    Allanaron una casa por un robo y terminaron secuestrando un arsenal

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un procedimiento policial que comenzó por la denuncia de un presunto robo terminó con el secuestro de un verdadero arsenal en una vivienda de Capital. En el operativo fueron incautadas nueve armas de fuego de distintos calibres y más de 300 municiones, mientras que el propietario del inmueble fue aprehendido.

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    El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Mendoza, hasta donde llegaron efectivos de la División Cuerpo Especial de Vigilancia tras ser comisionados por el operador del sistema Trueno Halcón por un supuesto ilícito. Al arribar, los uniformados encontraron la puerta de ingreso violentada. El dueño de la vivienda, un hombre de apellido Etayo, de 39 años, manifestó que desconocía qué elementos podían haberle sustraído.

    Durante la inspección del inmueble, los policías advirtieron la presencia de cartuchos y municiones esparcidos en el piso. Esa situación motivó una requisa más exhaustiva del domicilio, en la que salió a la luz una importante cantidad de armamento.

    Entre los elementos secuestrados figuran dos fusiles Winchester —uno modelo 1892 calibre .44 y otro con la numeración poco visible—, cuatro escopetas de distintos modelos y marcas, entre ellas una Pietro Beretta calibre 12, dos carabinas calibre .22 y una pistola calibre 6.35. Además, los efectivos incautaron un importante lote de municiones: 25 cartuchos calibre 16, 13 cartuchos calibre 12, 46 municiones calibre .44, 100 calibre .22 LR, 150 calibre .38 Special y 14 calibre .25 Auto.

    Tras ser informado del procedimiento, el ayudante fiscal de turno de la UFI de Flagrancia ordenó el secuestro de todas las armas y municiones, además de la aprehensión del propietario de la vivienda, mientras avanza la investigación para determinar la procedencia del armamento y establecer si contaba con la documentación y autorizaciones correspondientes.

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