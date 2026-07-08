    • 8 de julio de 2026 - 07:55

    Preocupación por un cortocircuito en el Hospital Rawson: evacuaron un sector y analizan qué provocó la falla

    Una pequeña explosión en una caja eléctrica obligó a evacuar preventivamente un sector donde funcionan Farmacia, consultorios externos de Traumatología y oficinas administrativas.

    Hospital Rawson. Captura Google Maps.

    Hospital Rawson. Captura Google Maps.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de preocupación se vivieron este miércoles en el Hospital Rawson, luego de que un cortocircuito en una caja de electricidad provocara una pequeña explosión y obligara a evacuar de manera preventiva a pacientes, trabajadores y personas que se encontraban en un sector del edificio.

    Leé además

    Hospital Rawson.

    Una bebé de un año fue hospitalizada tras ingerir cloro
    El choque fue frontal y provocó la muerte de una de las personas involucradas.Foto: Gentilieza

    Choque frontal fatal: murió el conductor de un vehículo, ¿porque la calzada estaba con hielo?

    El incidente ocurrió en el área de Clínica Médica ubicada sobre calle General Paz, donde funcionan la Farmacia, los consultorios externos de Traumatología y oficinas administrativas. Rodrigo Belert, responsable de Prensa del Hospital Rawson, explicó en Radio Sarmiento que, tras detectarse la falla eléctrica, se activó el protocolo preventivo y se hizo salir a todas las personas que estaban en el lugar.

    "Hubo una pequeña explosión en una caja de electricidad. Hicimos salir a la gente y hace unos minutos volvió la luz", indicó el vocero. "Hubo una pequeña explosión en una caja de electricidad. Hicimos salir a la gente y hace unos minutos volvió la luz", indicó el vocero.

    Belert aclaró que en ese sector no hay pacientes internados, por lo que la evacuación alcanzó únicamente a quienes aguardaban atención médica, al personal y a quienes realizaban trámites administrativos.

    Mientras el suministro eléctrico ya fue restablecido, personal técnico trabaja para determinar qué originó el desperfecto. Entre las hipótesis que se analizan figura una posible sobrecarga eléctrica, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre las causas del cortocircuito.

    Desde el hospital señalaron que la situación fue controlada rápidamente y que no se registraron personas heridas ni daños de consideración. No obstante, la investigación continuará para establecer con precisión qué provocó la falla y evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Allanaron una casa por un robo y terminaron secuestrando un arsenal

    Allanaron una casa por un robo y terminaron secuestrando un arsenal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen ilustrativa. 

    Robo en Villa del Carril: condenaron a dos hombres que usaron una carretela para saquear una casa

    Por Redacción Diario de Cuyo
    muerte en concepcion: se conocio la identidad del hombre y crecen las sospechas que la causa fue intoxicacion

    Muerte en Concepción: se conoció la identidad del hombre y crecen las sospechas que la causa fue intoxicación

    Por Redacción Diario de Cuyo
         

    Hallaron a un hombre muerto en una vivienda e investigan una posible intoxicación con monóxido de carbono

    Por Redacción Diario de Cuyo