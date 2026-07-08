Preocupación por un cortocircuito en el Hospital Rawson: evacuaron un sector y analizan qué provocó la falla

Una pequeña explosión en una caja eléctrica obligó a evacuar preventivamente un sector donde funcionan Farmacia, consultorios externos de Traumatología y oficinas administrativas.

Momentos de preocupación se vivieron este miércoles en el Hospital Rawson, luego de que un cortocircuito en una caja de electricidad provocara una pequeña explosión y obligara a evacuar de manera preventiva a pacientes, trabajadores y personas que se encontraban en un sector del edificio.

El incidente ocurrió en el área de Clínica Médica ubicada sobre calle General Paz, donde funcionan la Farmacia, los consultorios externos de Traumatología y oficinas administrativas. Rodrigo Belert, responsable de Prensa del Hospital Rawson, explicó en Radio Sarmiento que, tras detectarse la falla eléctrica, se activó el protocolo preventivo y se hizo salir a todas las personas que estaban en el lugar.

"Hubo una pequeña explosión en una caja de electricidad. Hicimos salir a la gente y hace unos minutos volvió la luz", indicó el vocero. "Hubo una pequeña explosión en una caja de electricidad. Hicimos salir a la gente y hace unos minutos volvió la luz", indicó el vocero.

Belert aclaró que en ese sector no hay pacientes internados, por lo que la evacuación alcanzó únicamente a quienes aguardaban atención médica, al personal y a quienes realizaban trámites administrativos.

Mientras el suministro eléctrico ya fue restablecido, personal técnico trabaja para determinar qué originó el desperfecto. Entre las hipótesis que se analizan figura una posible sobrecarga eléctrica, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre las causas del cortocircuito.