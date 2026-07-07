Robo en Villa del Carril: condenaron a dos hombres que usaron una carretela para saquear una casa

Los delincuentes fueron identificados por cámaras de seguridad tras forzar una vivienda y llevarse electrodomésticos en un carro celeste y amarillo en San Juan.

Dos hombres fueron condenados este martes a seis meses de prisión de ejecución condicional tras protagonizar un insólito robo en una vivienda de Villa del Carril, en Capital. El hecho, ocurrido el pasado 20 de junio de 2026, cobró notoriedad debido a que los malvivientes utilizaron una carretela de colores llamativos para trasladar el botín.

De acuerdo con la investigación, Julio Ricardo Jeremías Rivero y Víctor Gastón Pérez llegaron al domicilio a bordo de un carro de tracción a sangre de color celeste con detalles en amarillo. Aprovechando que los dueños de casa no se encontraban, forzaron la puerta de ingreso y sustrajeron un televisor, un horno eléctrico y otros electrodomésticos.

Las cámaras, la pieza clave El esclarecimiento del hecho fue posible gracias al trabajo de la Brigada de Investigaciones Oeste y el análisis de los registros de las cámaras de seguridad, tanto del CISEM como de dispositivos privados. El particular transporte de los delincuentes permitió realizar un seguimiento minucioso de su recorrido.

Tras una serie de allanamientos, los investigadores lograron recuperar parte de los objetos robados —incluyendo el horno eléctrico, hallado en la casa de un familiar de uno de los imputados— y secuestraron la carretela utilizada en el ilícito.

Sentencia y reglas de conducta Durante la audiencia celebrada el 6 de julio, se aplicó el instituto de juicio abreviado tras un acuerdo entre la defensa y la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, representada por el fiscal Miguel Ángel Gay y el ayudante fiscal José Luis Salinas.