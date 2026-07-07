    • 7 de julio de 2026 - 20:30

    Muerte en Concepción: se conoció la identidad del hombre y crecen las sospechas que la causa fue intoxicación

    La víctima fue encontrada por su hijo dentro de una vivienda en Capital. También hallaron muerto a su perro y los primeros indicios apuntan a una acumulación de monóxido de carbono.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se conocieron más detalles de la muerte que causó conmoción en Concepción. Un hombre de 47 años fue encontrado sin vida este martes al mediodía en una vivienda de Capital y, según los primeros peritajes, la principal hipótesis es que falleció por una intoxicación con monóxido de carbono. En el lugar también fue hallado muerto su perro, lo que reforzó la sospecha de una acumulación de gas en un ambiente cerrado.

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    La víctima fuye identificada como Wilson David Maturano, de 47 años quien vivía en una vivienda ubicada sobre calle Cereceto Oeste al 500, entre Salta y avenida Alem. Personal policial fue convocado cerca de las 12 luego de que la Unidad de Abordaje Territorial informara sobre el fallecimiento de una persona en el inmueble. Al llegar, efectivos de la Brigada de Delitos Especiales, Criminalística, Bomberos y personal de la UFI de Delitos Especiales constataron que

    Según consta en el informe policial, en el ambiente había un fuerte olor a gas. Además, la pantalla a gas estaba sin llama, con la llave de paso abierta y la vivienda completamente cerrada, sin ventilación. Junto al cuerpo también encontraron muerto al perro de la familia, un rottweiler.

    La madre de la víctima, Violeta González, declaró que la última vez que vio a su hijo fue durante la tarde del lunes, cuando regresó del gimnasio y se dirigió a la vivienda donde residía, ubicada en el fondo de su propiedad.

    La médica legista, Cintia Ferreyra, examinó el cuerpo y señaló que presentaba signos compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono, entre ellos las características livideces de color cereza. También estimó que la muerte se había producido hacía más de diez horas.

    Por disposición del fiscal Sebastián Gómez y de la ayudante fiscal Gimena Cornejo, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, que permitirá confirmar la causa del fallecimiento. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar con precisión cómo se produjo el trágico episodio.

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