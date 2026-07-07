Muerte en Concepción: se conoció la identidad del hombre y crecen las sospechas que la causa fue intoxicación

La víctima fue encontrada por su hijo dentro de una vivienda en Capital. También hallaron muerto a su perro y los primeros indicios apuntan a una acumulación de monóxido de carbono.

Se conocieron más detalles de la muerte que causó conmoción en Concepción. Un hombre de 47 años fue encontrado sin vida este martes al mediodía en una vivienda de Capital y, según los primeros peritajes, la principal hipótesis es que falleció por una intoxicación con monóxido de carbono. En el lugar también fue hallado muerto su perro, lo que reforzó la sospecha de una acumulación de gas en un ambiente cerrado.

La víctima fuye identificada como Wilson David Maturano, de 47 años quien vivía en una vivienda ubicada sobre calle Cereceto Oeste al 500, entre Salta y avenida Alem. Personal policial fue convocado cerca de las 12 luego de que la Unidad de Abordaje Territorial informara sobre el fallecimiento de una persona en el inmueble. Al llegar, efectivos de la Brigada de Delitos Especiales, Criminalística, Bomberos y personal de la UFI de Delitos Especiales constataron que

De acuerdo con la investigación, fue el hijo del fallecido, Franco Maturano, quien decidió ingresar a la vivienda alrededor de las 11 después de intentar comunicarse varias veces por teléfono con su padre sin obtener respuesta. Como nadie atendía, forzó la puerta de ingreso y encontró a su padre recostado en el interior de la casa.

Según consta en el informe policial, en el ambiente había un fuerte olor a gas. Además, la pantalla a gas estaba sin llama, con la llave de paso abierta y la vivienda completamente cerrada, sin ventilación. Junto al cuerpo también encontraron muerto al perro de la familia, un rottweiler.

La madre de la víctima, Violeta González, declaró que la última vez que vio a su hijo fue durante la tarde del lunes, cuando regresó del gimnasio y se dirigió a la vivienda donde residía, ubicada en el fondo de su propiedad.