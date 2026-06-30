Murió el operario que cayó de un árbol mientras realizaba una poda en Capital

Luis Miranda, el operario que había resultado gravemente herido tras sufrir un accidente laboral durante una poda en Capital , falleció este lunes, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.

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El deceso sucedió sobre el mediodía. Al enterarse el fiscal del caso Francisco Nicolía ordenó el levantamiento del cuerpo y posterior traslado del cuerpo a la Morgue Judicial, medida que fue realizada por Criminalística.

El trabajador permanecía internado en terapia intensiva en el Sanatorio San Juan desde hacía varios días, luego de haber sido sometido a una cirugía de urgencia por un severo traumatismo de cráneo . Su estado era crítico y los médicos seguían de cerca su evolución, pero finalmente no logró recuperarse de las graves lesiones sufridas.

El accidente ocurrió días atrás en la zona del lateral sur de Avenida Circunvalación y calle Mendoza , donde Miranda realizaba tareas de poda junto a otro operario.

En un primer momento, la reconstrucción del hecho indicaba que una rama había impactado sobre el trabajador, provocándole un traumatismo encéfalo craneano. Sin embargo, con el avance de la investigación, esa hipótesis cambió.

Los investigadores determinaron que Miranda se encontraba cortando una rama cuando esta cedió de manera inesperada. Como consecuencia, perdió el equilibrio, cayó desde varios metros de altura y golpeó violentamente su cabeza contra el suelo.

Tras el accidente, personal del servicio de emergencias llegó rápidamente al lugar y dispuso su traslado en código rojo al Hospital Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. Posteriormente, debido a la complejidad de su cuadro, fue derivado al Sanatorio San Juan para continuar con un tratamiento de mayor complejidad.

Con el fallecimiento del operario, la investigación que lleva adelante la UFI Delitos Especiales podría tener un cambio en su enfoque procesal. Los fiscales continúan trabajando para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar si existieron responsabilidades vinculadas a las condiciones en que se desarrollaban las tareas de poda.

La muerte de Miranda enluta a su familia y reaviva el debate sobre las medidas de seguridad en los trabajos en altura, especialmente en tareas de poda y mantenimiento del arbolado público.