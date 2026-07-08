Choque frontal fatal: murió el conductor de un vehículo, ¿porque la calzada estaba con hielo?

Fue sobbre la Ruta 34. Los detalles del accidente fatal.

El choque fue frontal y provocó la muerte de una de las personas involucradas.Foto: Gentilieza

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Un hombre perdió la vida este martes por la mañana luego de protagonizar un choque frontal entre dos vehículos sobre la ruta provincial 34, en el tramo que conecta las localidades de Trevelin y Aldea Escolar, en la provincia de Chubut.

El siniestro vial se registró a la altura del sector conocido como Gauchito Gil. Por el momento, las circunstancias que provocaron la colisión son materia de investigación y las autoridades no difundieron la identidad de la víctima.

Tras el impacto, acudieron al lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios de Trevelin, efectivos de la Policía del Chubut y personal del Hospital Rural de Trevelin.

Los equipos de emergencia asistieron a los ocupantes de los vehículos involucrados y resguardaron la zona para facilitar el trabajo de los peritos, quienes comenzaron con las tareas destinadas a reconstruir la mecánica del accidente.