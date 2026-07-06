    • 6 de julio de 2026 - 12:17

    Usaron una carretela para robar en una casa y los condenaron: las cámaras fueron clave

    Los delincuentes habían forzado la puerta de ingreso de la casa y se llevaron un televisor, un horno eléctrico y otros objetos. Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad fueron identificados y recibieron una condena de seis meses de prisión condicional.

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    Dos hombres fueron condenados este lunes a seis meses de prisión de ejecución condicional por un robo cometido en una vivienda de Villa Del Carril, en San Juan. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, tras un acuerdo entre la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la defensa.

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    El hecho ocurrió el 20 de junio de 2026, cuando Julio Ricardo Jeremías Rivero y Víctor Gastón Pérez llegaron al domicilio a bordo de una carretela de color celeste y amarillo. Según la investigación, ambos forzaron la puerta de ingreso y sustrajeron un televisor, un horno eléctrico y otros elementos de valor.

    La investigación avanzó a partir del análisis de los registros de cámaras de seguridad, que permitieron identificar a los sospechosos. Con esa información, los investigadores realizaron distintos allanamientos en los que recuperaron parte de los objetos robados y secuestraron la carretela utilizada durante el hecho, además de la ropa que habrían llevado al momento del robo. Como resultado de esos procedimientos, ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

    En la audiencia celebrada este lunes 6 de julio, las partes acordaron la aplicación del instituto de juicio abreviado. De esta manera, Rivero y Pérez fueron condenados a seis meses de prisión de ejecución condicional y deberán cumplir las reglas de conducta previstas en el artículo 27 bis del Código Penal.

    La investigación estuvo a cargo del fiscal Miguel Ángel Gay, con la colaboración de los ayudantes fiscales José Luis Salinas Molina y Nicolás Zapata Bridge.

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