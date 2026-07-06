    • 6 de julio de 2026 - 11:41

    Tragedia en la ruta: identificaron al motociclista que murió en el choque frontal

    La moto chocó con un auto. Los detalles.

    Tragedia en la ruta: identificaron al motociclista que murió en el choque frontal

    Tragedia en la ruta: identificaron al motociclista que murió en el choque frontal

    Foto:

    La Policía de Misiones continúa investigando las circunstancias del siniestro vial registrado cerca de las 19 de ayer sobre la ruta provincial 2, a la altura del paraje 55, en jurisdicción de San Javier. En ese marco, se identificó a la víctima fatal. La

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    Por causas que son materia de investigación, colisionaron de frente un automóvil Ford Fiesta, conducido por Erik Hernán G. (30) y una motocicleta Corven 110 cc conducida por Félix Ricardo Da Rosa (28), domiciliado en la localidad de Itacaruaré, quien falleció en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas.

    El médico policial diagnosticó que la víctima presentaba politraumatismos, amputación traumática del miembro inferior izquierdo, amputación de dedos de la mano izquierda y un grave traumatismo de cráneo, estableciendo como causa del fallecimiento un paro cardiorrespiratorio traumático producido en la colisión.

    Asimismo, el examen de alcoholemia practicado al conductor del automóvil arrojó resultado negativo, registrando 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

    Finalizadas las actuaciones periciales, por disposición de la Justicia, el cuerpo fue entregado a sus familiares para su velatorio e inhumación, mientras que se continúa con las investigaciones para determinar las causas que originaron el siniestro.

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