Renunció la directora del Hospital de Caucete tras quedar bajo sospecha por presuntas irregularidades

La directora del Hospital César Aguilar de Caucete, doctora Daiana Milagros Martínez, presentó su renuncia al cargo , una decisión que, según expresó en una carta dirigida al personal del nosocomio, obedece a "razones personales" .

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En el mensaje de despedida, la ahora exfuncionaria agradeció el acompañamiento de los trabajadores del hospital y destacó el trabajo realizado durante los últimos dos años y medio de gestión. "Hoy quiero comunicarles que, por razones personales, he decidido presentar mi renuncia al cargo de directora del Hospital César Aguilar", manifestó.

Martínez sostuvo que deja la función "con la tranquilidad de haber dado todo" lo que estuvo a su alcance y remarcó que continuará desempeñándose en el hospital "como una compañera más", manteniendo su vocación de servicio.

No obstante, su salida se produce en un contexto judicial delicado. Si bien en su carta no hace referencia a la causa, s obre sus espaldas pesa una investigación que fue impulsada por la Justicia tras conocerse los fundamentos de la condena contra el médico traumatólogo Leonardo Santiago Furlotti Barassi .

Hace pocas semanas, e l juez Alberto Caballero dio a conocer los fundamentos de la sentencia que condenó a Furlotti por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público , luego de comprobarse que cobró de manera indebida a un paciente para realizar una cirugía en el Hospital César Aguilar.

En ese mismo fallo, el magistrado ordenó remitir el expediente y los registros audiovisuales a la UFI de Delitos Especiales para que se investigue la posible responsabilidad de la entonces directora del hospital.

Durante el juicio, Martínez declaró que no tenía certeza sobre el stock de insumos disponible al momento de la intervención quirúrgica y calificó el cobro realizado por el médico como un "error". Esas manifestaciones llevaron al Ministerio Público Fiscal a solicitar que se analice si existió una eventual omisión en los deberes de control y vigilancia dentro del establecimiento de salud.

El caso que originó la causa

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la pareja de Axel Fabián Marinero, un joven que sufrió la rotura del tendón de Aquiles mientras jugaba al fútbol.

Según quedó acreditado en el juicio, Furlotti le habría solicitado una transferencia de 250.000 pesos a su cuenta personal de Mercado Pago para comprar una sutura especial con la que sería intervenido en el hospital público, argumentando que el insumo no estaba disponible.

Sin embargo, la Justicia concluyó que el profesional debía gestionar la provisión del material mediante los mecanismos administrativos previstos por el Estado y que trasladar ese costo al paciente constituyó un incumplimiento de sus deberes como funcionario público.

Por ese hecho, el traumatólogo fue condenado a un mes de prisión de ejecución condicional, dos meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y reglas de conducta por el plazo de dos años.

Mientras tanto, la investigación sobre la actuación de la ahora exdirectora del Hospital César Aguilar continúa en manos de la UFI de Delitos Especiales, que deberá determinar si existieron responsabilidades penales derivadas de los controles internos del nosocomio.