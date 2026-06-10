Hospital de Caucete: las razones por la que la Justicia condenó a un médico y pidió investigar a la directora

A casi un mes del fallo que puso bajo la lupa el manejo de los recursos en la salud pública sanjuanina, el juez Alberto Caballero dio a conocer los fundamentos de la condena al médico traumatólogo Leonardo Santiago Furlotti Barassi por el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público y del pedido de investigación sobre la directora Daiana Milagros Martínez.

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El profesional fue hallado responsable de haber percibido dinero de forma indebida para realizar una intervención quirúrgica en el Hospital César Aguilar de Caucete, vulnerando el principio de gratuidad del sistema estatal.

Leonardo Furlotti fue condenado a la pena de un mes de prisión de ejecución condicional y dos meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Además, deberá cumplir reglas de conducta por el término de dos años.

Aunque la fiscalía, representada por el Nicolás Schiattino, solicitó inicialmente la condena por estafa, el tribunal decidió encuadrar la conducta exclusivamente como incumplimiento de deberes. Los fundamentos principales fueron:

Violación del principio de gratuidad: como funcionario público, el médico tenía prohibido exigir cualquier tipo de estipendio por prestaciones en el ámbito estatal.

Dolo funcional: Furlotti, con 20 años de trayectoria, conocía perfectamente los mecanismos legales para gestionar insumos faltantes y decidió ignorarlos para obtener un beneficio patrimonial directo.

Abuso de vulnerabilidad: el juez consideró que el médico se valió de la urgencia y el dolor del paciente para forzar un pago que legalmente no correspondía.

Respecto a la estafa, el magistrado entendió que no hubo un "ardid" engañoso propiamente dicho, ya que el implante fue efectivamente colocado y el paciente sabía para qué entregaba el dinero, aunque la maniobra siguiera siendo ilegal por la condición de funcionario público del médico.

Al conocer los fundamentos esgrimidos por el juez Caballero, tanto el fiscal Nicolás Schiattino, como el abogado defensor de Furlotti, Mario Morán pueden estudiar el fallo e impugnar la sentencia.

Investigación a la directora del hospital

Uno de los puntos más trascendentes del fallo es la decisión de remitir el legajo y los registros de audio y video a la UFI de Delitos Especiales. Esta medida se tomó tras el pedido del Ministerio Público Fiscal para investigar posibles irregularidades o negligencias en el control interno del Hospital César Aguilar.

El enfoque de esta nueva etapa de investigación apunta a la directora del nosocomio, la Dra. Daiana Milagros Martínez. Durante el debate, la directora reconoció no tener certeza sobre el stock de insumos en la fecha de la cirugía y calificó el cobro del médico como un "error", intentando relativizar la gravedad del hecho. La justicia busca determinar si existió una omisión de deberes de vigilancia que permitió que estas maniobras se realizaran dentro del quirófano del hospital público.

El caso que inició la investigación

La causa se originó tras la denuncia de la pareja de Axel Fabián Marinero, un joven que sufrió la rotura del tendón de Aquiles mientras jugaba al fútbol. Según consta en la sentencia, Furlotti atendió a Marinero en una clínica privada y le manifestó que, para operarlo en el hospital público, debía transferir $250.000 a su cuenta personal de Mercado Pago.

El argumento del médico fue que el nosocomio no contaba con la "sutura de alta resistencia" necesaria y que ese dinero se utilizaría para adquirir el insumo. Sin embargo, la investigación acreditó que, ante la falta de materiales, el médico debe activar un trámite administrativo y de acción social para que el Estado provea el insumo, algo que Furlotti omitió deliberadamente para trasladar el costo al paciente.