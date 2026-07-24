    • 24 de julio de 2026 - 18:26

    Acusado de abusar sexualmente de dos pacientes, el ginecólogo Miguel Maza enfrentará un juicio oral

    El exdirector del Hospital San Roque de Jáchal está acusado de dos hechos de abuso sexual denunciados por pacientes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El exdirector del Hospital San Roque de Jáchal, el ginecólogo Miguel Maza, enfrentará un juicio oral tras la decisión del juez de Garantías, Martín Peñafort, de elevar la causa en la que está acusado de dos hechos de abuso sexual. La resolución fue dictada este viernes, luego del cuarto intermedio dispuesto durante la audiencia del miércoles para analizar los planteos realizados por las partes.

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    Con esta decisión, el proceso judicial ingresará en su etapa final y se estima que el debate oral podría comenzar entre fines de agosto y principios de septiembre, una vez cumplidos los pasos procesales correspondientes.

    Un tribunal de tres jueces definirá el futuro del médico

    De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, el juicio estará a cargo de un tribunal colegiado integrado por tres magistrados de la Primera Circunscripción Judicial. Se trata de una modalidad poco habitual para Jáchal, donde no existen antecedentes recientes de un proceso de estas características resuelto por un tribunal de tres jueces.

    Durante el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación y solicitará una condena de 12 años de prisión para Maza. En tanto, la defensa insistirá con el pedido de absolución, al considerar que las pruebas reunidas no alcanzan para acreditar los delitos que se le atribuyen.

    Las denuncias que dieron origen a la causa

    La investigación se inició a partir de la denuncia de una paciente que aseguró haber sido víctima de abuso durante una consulta ginecológica. Según su declaración, el médico habría aprovechado la relación de confianza propia del vínculo profesional para realizar actos impropios. La mujer también manifestó que, en ese momento, ciertas advertencias relacionadas con su embarazo influyeron en su decisión de no denunciar inmediatamente lo ocurrido.

    Posteriormente, una segunda paciente presentó una denuncia con un relato de características similares. En esa oportunidad, afirmó que el ginecólogo también habría utilizado su posición como profesional de la salud para avanzar sobre ella durante controles médicos.

    Con la elevación a juicio ya resuelta, será el tribunal el encargado de evaluar las pruebas, escuchar a las partes y determinar la responsabilidad penal del acusado.

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