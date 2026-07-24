Entró con un cuchillo a la casa de su pareja, la atacó y amenazó a sus cuñados: "Los voy a destripar"

Un episodio de violencia de género e intrafamiliar ocurrido en el departamento 25 de Mayo terminó con una condena de un año y seis meses de prisión efectiva para Mauro Ezequiel Carabajal, quien admitió su responsabilidad en un juicio abreviado.
Un hombre irrumpió de madrugada en una casa de 25 de Mayo, amenazó de muerte a su pareja y a sus cuñados, causó destrozos y fue reducido por la Policía.
Un episodio de violencia de género e intrafamiliar ocurrido en el departamento 25 de Mayo terminó con una condena de un año y seis meses de prisión efectiva para Mauro Ezequiel Carabajal, quien admitió su responsabilidad en un juicio abreviado.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo, con la asistencia de la ayudante fiscal Lucía Escudero. Carabajal fue condenado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y daños.
Como ya registraba una condena anterior, la Justicia unificó ambas penas y fijó una condena única. Además, fue declarado reincidente y continuará detenido con prisión preventiva.
El hecho ocurrió alrededor de las 4.53 del 4 de julio, cuando Carabajal llegó en una motocicleta hasta la vivienda donde se encontraba su pareja, junto a los hijos que tienen en común. Según la investigación, el hombre forzó la puerta de ingreso, rompió la cerradura y el picaporte, y entró armado con un cuchillo tipo carnicero.
Una vez dentro, atacó a la mujer y le provocó lesiones en una rodilla y en el codo izquierdo. Al escuchar los gritos, los hermanos de la víctima acudieron para defenderla. En medio del enfrentamiento, el agresor los amenazó de muerte al grito de "los voy a destripar".
Ante la agresividad de Carabajal, uno de los hermanos le dio un botellazo en la cabeza para frenar el ataque. Durante el violento episodio, el condenado también provocó importantes destrozos en la vivienda: rompió una puerta de un dormitorio de una patada, abolló la puerta de una heladera golpeándola con el mango del cuchillo y dañó una ventana con la punta del arma blanca.
La mujer llamó al 911 y, cuando llegó la Policía, los efectivos lograron reducir al agresor, que arrojó el cuchillo antes de ser detenido. Toda la secuencia fue presenciada por testigos que se encontraban en el lugar.