Entró con un cuchillo a la casa de su pareja, la atacó y amenazó a sus cuñados: "Los voy a destripar"

Un hombre irrumpió de madrugada en una casa de 25 de Mayo, amenazó de muerte a su pareja y a sus cuñados, causó destrozos y fue reducido por la Policía.

Mauro Ezequiel Carabajal tras ser detenido. Recibió un botellazo de parte de uno de sus cuñados que trataba de defenderse.

Un episodio de violencia de género e intrafamiliar ocurrido en el departamento 25 de Mayo terminó con una condena de un año y seis meses de prisión efectiva para Mauro Ezequiel Carabajal, quien admitió su responsabilidad en un juicio abreviado.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo, con la asistencia de la ayudante fiscal Lucía Escudero. Carabajal fue condenado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y daños.

Como ya registraba una condena anterior, la Justicia unificó ambas penas y fijó una condena única. Además, fue declarado reincidente y continuará detenido con prisión preventiva.

Extrema violencia en 25 de Mayo El hecho ocurrió alrededor de las 4.53 del 4 de julio, cuando Carabajal llegó en una motocicleta hasta la vivienda donde se encontraba su pareja, junto a los hijos que tienen en común. Según la investigación, el hombre forzó la puerta de ingreso, rompió la cerradura y el picaporte, y entró armado con un cuchillo tipo carnicero.

El cuchillo utilizado por el condenado. Una vez dentro, atacó a la mujer y le provocó lesiones en una rodilla y en el codo izquierdo. Al escuchar los gritos, los hermanos de la víctima acudieron para defenderla. En medio del enfrentamiento, el agresor los amenazó de muerte al grito de "los voy a destripar".