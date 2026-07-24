Megaestafa con venta de lotes en San Juan: ante una posible condena "incalculable", renovaron por 90 días la prisión domiciliaria de Robles Bonade y Martín González

La Justicia extendió por otros tres meses la prisión domiciliaria de la pareja acusada por la presunta megaestafa inmobiliaria. Ya hay 304 denuncias en su contra.

La investigación por la presunta megaestafa con venta de lotes en San Juan sigue avanzando y este viernes la Justicia decidió prorrogar por otros 90 días la prisión domiciliaria de María Denise Robles Bonade y Rubén Ángel Martín González, la pareja acusada de defraudar a cientos de familias. Ya lleva presa un año y tres meses, lo mismo que lleva la etapa de investigación.

La medida fue dispuesta por el juez Gerardo Fernández Caussi, tras el pedido realizado por el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. El magistrado respaldó la postura fiscal al señalar que la eventual condena que podrían enfrentar los acusados resulta "incalculable", lo que representa un importante riesgo de fuga.

Actualmente, la causa reúne 304 denuncias y un perjuicio económico estimado en más de $1.000 millones. Hasta el momento, la Fiscalía ya formalizó mas de 150 hechos de estafa contra Martín González y mas de 140 contra Robles Bonade, además de atribuirles otros delitos vinculados a la comercialización irregular de terrenos.

Fuentes judiciales señalaron que si se tomara la pena máxima prevista para cada hecho de fraude —que puede llegar a seis años de prisión— y se multiplicara por la cantidad de casos investigados, el resultado sería una condena teórica extremadamente elevada. Sin embargo, según la norma constitucional ninguna persona puede recibir una pena superior a 50 años de prisión, por lo que ese cálculo solo sirve para dimensionar la gravedad de la causa y justificar el riesgo procesal.

Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron además que, desde el inicio del expediente, solicitaron que ambos imputados permanecieran detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial, aunque esa petición no fue aceptada y se les concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.