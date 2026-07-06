Quién era Leandro Bertazzo, el instructor de vuelo que murió al caer de una avioneta en Córdoba

La muerte de Leandro Andrés Bertazzo conmocionó al ambiente aeronáutico de Córdoba. El instructor de vuelo, de 42 años, falleció el sábado tras caer desde una avioneta en pleno vuelo mientras realizaba una práctica junto a una alumna de 22 años, que consiguió mantener el control de la aeronave y aterrizarla sin sufrir lesiones.

Bertazzo era piloto comercial y desde hacía cuatro años se desempeñaba como instructor en la escuela de aviación Flying Parrot Córdoba, ubicada en el aeródromo de Coronel Olmedo. Era reconocido por su experiencia en la formación de nuevos pilotos y mantenía una activa presencia en la comunidad aeronáutica.

El hecho ocurrió cuando ambos sobrevolaban una zona rural cercana a la localidad de Toledo, en el departamento Río Segundo. De acuerdo con el testimonio brindado por la alumna, el instructor le indicó que continuara pilotando la aeronave mientras él se quitaba el cinturón de seguridad. Luego abrió la puerta del avión y cayó al vacío por motivos que todavía son materia de investigación.

La joven, que cuenta con licencia de piloto privado pero tenía pocas horas de vuelo, logró conservar la calma, maniobró el avión sola y consiguió aterrizar la aeronave en el mismo aeródromo desde donde habían despegado. Una vez en tierra, dio aviso a las autoridades, lo que permitió iniciar un operativo de búsqueda.

Horas después, personal policial y equipos de rescate encontraron el cuerpo sin vida de Bertazzo en un campo de la zona. La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca determinar las circunstancias del episodio y aún no confirmó una hipótesis oficial sobre lo ocurrido.