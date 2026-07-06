Delitos informáticos en San Juan: de 4 a 71 casos, el grooming registró el mayor salto entre las causas investigadas

Ardua sigue siendo la tarea que llevan adelante en la UFI Delitos Informáticos y Estafas . Mientras las estafas informáticas continúan encabezando ampliamente el volumen de causas, el dato que más preocupa según reflejan las estadísticas es el crecimiento de las denuncias por grooming , que pasaron de cuatro casos durante el primer semestre de 2025 a 71 en el mismo período de 2026.

Lorena Garay Pellice, la sanjuanina que entiende más que idiomas y guarda los secretos más importantes de San Juan

Tras la muerte de Ernestina Pais, "El divorcio del año" no llegará a San Juan

De acuerdo a los datos estadísticos de la unidad fiscal a los que accedió DIARIO DE CUYO, el incremento equivale a un 1.675%, convirtiéndose en la variación más drástica registrada entre todas las figuras delictivas que se investigan en la UFI. La estadística refleja un escenario de mayor exposición de niños, niñas y adolescentes a este tipo de delitos, además de un incremento en las investigaciones impulsadas por la Justicia.

El grooming es aquel delito en el que un adulto utiliza distintas redes sociales para establecer contacto con menores de edad. Generalmente se suelen utilizar perfiles falsos para ganarse la confianza de la víctima. Que San Juan avance en la investigación de estas causas, pese al incremento, refleja el compromiso de la Justicia por avanzar y enjuiciar a quienes están detrás de esta modalidad delictiva.

La tendencia también se observa en otra de las categorías vinculadas a la integridad sexual de menores. Las causas por material de abuso sexual infantil crecieron de 23 a 91 expedientes en un año , prácticamente cuadruplicando los registros del primer semestre de 2025.

En paralelo, la actividad general de la UFI también mostró un aumento. Entre enero y junio de este año se iniciaron 1.878 legajos, frente a los 1.707 registrados durante el mismo período del año pasado . Esto representa un crecimiento del 10,02%, equivalente a 171 investigaciones más.

Datos estadísticos primer semestre 2026. Fuente: UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Las estafas virtuales siguen liderando la cantidad de denuncias en San Juan

A pesar del fuerte incremento en los delitos contra menores, las estafas informáticas continúan siendo el principal motivo de intervención de la UFI. Si bien muchas de las causas trascienden y son compartidas por los medios de comunicación, hay muchas más que se reflejan en los números.

Durante el primer semestre de 2026 se iniciaron 1.242 causas. Sin embargo, y es un número a destacar, las estafas informáticas mostraron una leve disminución respecto de 2025, cuando se habían contabilizado 1.280 casos, existiendo una diferencia de 38 casos.

En cambio, las estafas tradicionales crecieron levemente, pasando de 343 a 399 investigaciones, consolidando una tendencia ascendente en los fraudes que no necesariamente involucran herramientas digitales.

El número detrás de las otras investigaciones en la UFI Delitos Informáticos y Estafas

El informe estadístico revela incrementos en otras modalidades investigadas por la fiscalía especializada.

Las causas por retención indebida pasaron de 48 a 61 expedientes, mientras que el uso de cheques sin fondo duplicó prácticamente su incidencia al subir de 6 a 13 legajos.

En contraste, los casos de usura se mantuvieron estables con un expediente en cada semestre analizado. A diferencia del mismo periodo del año pasado, durante el 2026 no hubo denuncias por violación o intercepción de comunicaciones electrónicas.

La comparación entre ambos semestres muestra que, aunque la litigiosidad general continúa en aumento, el cambio más significativo se concentra en los delitos que afectan la integridad de menores de edad.

Mientras las estafas siguen representando el mayor volumen de trabajo para la UFI, el crecimiento de las investigaciones por grooming y por material de abuso sexual infantil modifica el perfil de las causas que llegan a la Justicia y plantea un desafío creciente para la prevención, la detección temprana y la persecución de estos delitos.