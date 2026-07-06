Por el partido de Argentina, los comercios de San Juan modificarán su horario de atención

La mayoría de los locales cerrará al mediodía para seguir el encuentro frente a Egipto por los octavos de final del Mundial.

El partido que disputará la Selección argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 también tendrá impacto en la actividad comercial de San Juan. Desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan informaron que la mayoría de los locales adelantará el cierre de sus puertas para que propietarios y empleados puedan seguir el encuentro.

Según precisaron desde la entidad, la mayor parte de los comercios atenderá hasta las 12, una hora antes del inicio del partido, programado para las 13. En tanto, una minoría de los locales mantendrá su horario habitual y permanecerá abierta hasta las 13 o 13.30.

No será la primera vez que el comercio sanjuanino adapte su funcionamiento por un compromiso de la Albiceleste en esta Copa del Mundo. El pasado viernes, cuando Argentina enfrentó a Cabo Verde, muchos comerciantes optaron por abrir de corrido durante la jornada para poder cerrar antes de las 19, horario en que comenzó aquel encuentro.

Ahora, con la ilusión intacta tras la clasificación a octavos de final, el sector volverá a modificar su rutina para acompañar a la Selección en un duelo clave. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará este martes un lugar entre los ocho mejores del Mundial cuando enfrente a Egipto.