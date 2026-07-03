    • 3 de julio de 2026 - 17:07

    Alerta en Argentina por una de las mayores amenazas para la salud: provoca tres muertes por hora

    Las infecciones intrahospitalarias por superbacterias provocan 28.000 muertes al año en Argentina. Alertan sobre el uso racional de antibióticos.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En Argentina las superbacterias ya provocan unas 28.000 muertes anuales, lo que equivale a tres fallecidos por hora, según datos oficiales y especialistas. La resistencia a los antimicrobianos convierte infecciones intrahospitalarias en casos complejos de tratar, y apuntan al abuso de antibióticos y la automedicación como causas prevenibles y evitables.

    Leé además

    Viento.

    Emitieron un alerta por fuertes vientos para gran parte de San Juan
    con probabilidad de viento por la noche, asi estara el tiempo en san juan este sabado 27 de junio

    Con probabilidad de viento por la noche, así estará el tiempo en San Juan este sábado 27 de junio

    El frente en las unidades de terapia intensiva en Argentina

    En las terapias intensivas se concentra buena parte del problema: gérmenes ambientales que adquieren mecanismos para neutralizar fármacos, sobre todo enterobacterias productoras de carbapenemasas.

    El infectólogo Eduardo López advirtió: “La multirresistencia en Argentina tiene un impacto importante y creciente. En los hospitales tenemos gérmenes, sobre todo enterobacterias, que producen enzimas llamadas carbapenemasas” y complican tratamientos.

    Las infecciones por estos patógenos suelen evolucionar rápido: cuando ingresan a la sangre pueden provocar falla multiorgánica.

    López advirtió que no afectan a la población general: “No ataca a todos, sino sería una catástrofe. Ataca a los pacientes inmunodeprimidos en terapia intensiva o a los que tienen colocado un catéter”, explicó claramente.

    Un relevamiento de la Sociedad Argentina de Infectología junto al ANLIS Malbrán, realizado en 35 hospitales, reveló que el 50% de los pacientes en cuidados intensivos con infecciones severas fallecen por gérmenes multirresistentes. En total, las cifras nacionales alcanzan las 28.000 muertes por año, unas tres por hora en promedio y con crecimiento sostenido.

    Alerta en Argentina: vacunas, vigilancia y nuevos fármacos

    ANMAT autorizó una combinación intrahospitalaria para gramnegativas multirresistentes, incluidas productoras de metalo-β-lactamasas. López explicó: “Es una asociación entre un antibiótico con buena actividad y un inhibidor de enzimas que evita que la bacteria inactive la droga. Podría tener muy buen efecto frente a cepas hiperresistentes, como la New Delhi, que hoy resisten a casi todo”.

    Cuando los fármacos modernos no están accesibles, los médicos recurren a combinaciones de ‘rescate’ con mayor toxicidad y peor pronóstico. Fernando Pasteran, del ANLIS Malbrán, señaló que esas alternativas resultan menos efectivas y aumentan la complejidad terapéutica, una señal de la presión que generan las superbacterias en el sistema sanitario.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Más de 7.300 personas esperan un trasplante en Argentina; los xenotrasplantes podrían cambiar esa realidad.

    Científicos argentinos lograron un hito histórico: nació un cerdo clonado para futuros trasplantes en humanos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Para detectar las infecciones de transmisión sexual, e Ministerio de Salud de la provincia dispuso una campaña gratuita, que resguarda la confidencialidad.

    Infecciones de transmisión sexual: San Juan lanza una campaña para promover testeos rápidos y gratuitos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ANMAT prohibió la comercialización de maquillaje infantil (foto ilustrativa)

    Peligro en el juego: ANMAT retira del mercado cosméticos infantiles ilegales

    Por Redacción Diario de Cuyo