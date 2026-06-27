Emitieron un alerta por fuertes vientos para gran parte de San Juan

Protección Civil advirtió por la llegada de intensas ráfagas que afectarán distintos sectores de la provincia.

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió una nueva alerta meteorológica por la presencia de fuertes vientos que impactarán en distintos sectores de la provincia durante las próximas horas.

De acuerdo con el informe oficial, se prevé el ingreso de viento intenso con ráfagas que podrían alcanzar velocidades significativas, por lo que se recomienda a la población extremar los cuidados, especialmente al circular por rutas y caminos, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Las autoridades indicaron que el fenómeno podría generar reducción de la visibilidad por levantamiento de polvo, además de complicaciones para la circulación y la posibilidad de caída de ramas, carteles y otros elementos expuestos al aire libre.

Ante este escenario, Protección Civil aconsejó: