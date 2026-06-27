    • 27 de junio de 2026 - 19:41

    Emitieron un alerta por fuertes vientos para gran parte de San Juan

    Protección Civil advirtió por la llegada de intensas ráfagas que afectarán distintos sectores de la provincia.

    Viento.

    Viento.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió una nueva alerta meteorológica por la presencia de fuertes vientos que impactarán en distintos sectores de la provincia durante las próximas horas.

    Leé además

    con probabilidad de viento por la noche, asi estara el tiempo en san juan este sabado 27 de junio

    Con probabilidad de viento por la noche, así estará el tiempo en San Juan este sábado 27 de junio
    Viento Zonda. 

    Emiten alerta por viento Zonda en San Juan

    De acuerdo con el informe oficial, se prevé el ingreso de viento intenso con ráfagas que podrían alcanzar velocidades significativas, por lo que se recomienda a la población extremar los cuidados, especialmente al circular por rutas y caminos, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

    Las autoridades indicaron que el fenómeno podría generar reducción de la visibilidad por levantamiento de polvo, además de complicaciones para la circulación y la posibilidad de caída de ramas, carteles y otros elementos expuestos al aire libre.

    Ante este escenario, Protección Civil aconsejó:

    • Evitar actividades al aire libre mientras persistan las ráfagas.
    • Circular con extrema precaución, especialmente en rutas y zonas descampadas.
    • Asegurar chapas, macetas y otros objetos que puedan desprenderse.
    • Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

    El organismo recordó que, ante cualquier emergencia, los vecinos deben comunicarse con el 911 o con los servicios de asistencia correspondientes. La recomendación es mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones meteorológicas podrían modificarse durante el desarrollo del fenómeno.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Alerta nacional: robaron una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario que puede causar un megadesastre

    Alerta nacional: robaron una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario que puede causar un megadesastre

    Para detectar las infecciones de transmisión sexual, e Ministerio de Salud de la provincia dispuso una campaña gratuita, que resguarda la confidencialidad.

    Infecciones de transmisión sexual: San Juan lanza una campaña para promover testeos rápidos y gratuitos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Soldados del RIM 22 partieron hoy sábado rumbo a Venezuela para colaborar en la búsqueda y rescate de personas.

    Soldados del RIM 22, especialistas en búsqueda y rescate, partieron hoy hacia Venezuela para colaborar

    Por Fabiana Juarez
    Artistas de La Rioja subirán al escenario mayor de la Fiesta Provincial del Chivo, en Valle Fértil.

    Fiesta Provincial del Chivo en La Majadita: ya confirmaron la grilla de artistas en el evento

    Por Fabiana Juarez