Emiten alerta por viento Zonda en San Juan

El fenómeno está previsto para este sábado y afectará principalmente zonas cordilleranas.

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió un alerta por la llegada de viento Zonda a distintos sectores de la provincia durante este sábado. El informe advierte sobre la ocurrencia del fenómeno en áreas de cordillera y precordillera, donde se esperan condiciones propicias para su desarrollo (Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda).

Según el reporte oficial, el viento podría presentarse con intensidad moderada a fuerte, generando ráfagas capaces de reducir la visibilidad, provocar un aumento repentino de la temperatura y ocasionar condiciones de extrema sequedad ambiental, características habituales de este fenómeno meteorológico. Es decir, velocidades que oscilarán entre los 45 y 65 km/h.