    • 20 de junio de 2026 - 09:03

    Emiten alerta por viento Zonda en San Juan

    El fenómeno está previsto para este sábado y afectará principalmente zonas cordilleranas.

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    Viento Zonda. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió un alerta por la llegada de viento Zonda a distintos sectores de la provincia durante este sábado. El informe advierte sobre la ocurrencia del fenómeno en áreas de cordillera y precordillera, donde se esperan condiciones propicias para su desarrollo (Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda).

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    Según el reporte oficial, el viento podría presentarse con intensidad moderada a fuerte, generando ráfagas capaces de reducir la visibilidad, provocar un aumento repentino de la temperatura y ocasionar condiciones de extrema sequedad ambiental, características habituales de este fenómeno meteorológico. Es decir, velocidades que oscilarán entre los 45 y 65 km/h.

    Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre en zonas expuestas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales. También aconsejaron prestar especial atención a personas con problemas respiratorios, debido a la presencia de polvo en suspensión que suele acompañar al Zonda.

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