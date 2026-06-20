Así estará el tiempo en San Juan este sábado 20 de junio

San Juan tendrá este sábado 20 de junio un día típicamente invernal, con temperaturas bajas en las primeras horas y condiciones estables a lo largo de toda la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura mínima prevista es de 5 grados, mientras que la máxima llegará a los 17 grados durante la tarde. El cielo se presentará parcialmente nublado, permitiendo algunos períodos de sol que favorecerán el ascenso de la temperatura con el correr de las horas.

El organismo nacional no prevé precipitaciones para este sábado, por lo que las condiciones serán favorables para actividades al aire libre. Además, se esperan vientos leves a moderados del sector norte y noreste. Las primeras horas del día serán las más frías, con posibilidad de heladas en zonas rurales y sectores alejados del área urbana.

El pronóstico del tiempo en San Juan:

smn20062026 Pronóstico del tiempo en San Juan, sábado 20 de junio. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.