Una provincia vecina a San Juan pagará un aumento salarial a estatales con cuasimonedas

El Gobierno de La Rioja confirmó que el aumento salarial anunciado para los empleados estatales se hará efectivo con los haberes de julio, que se cobrarán en agosto, y que incluirá una combinación de pesos y BOCADE, los bonos provinciales conocidos popularmente como "Chachos".

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La información fue confirmada por el jefe de Gabinete provincial, Juan Luna Corzo, quien explicó que los detalles finales de la medida todavía se encuentran en análisis.

"Todas las definiciones finales se están gestando; en principio se está analizando que la implementación del aumento que anunció el gobernador se aplicaría después del medio aguinaldo", indicó el funcionario en declaraciones a Riojavirtual.

Luna Corzo precisó además que una parte del incremento será abonada en moneda provincial. "El aumento que se dará está en análisis y una parte será en Chachos; va a haber pesos y BOCADE, ambos se sumarán en el aumento", afirmó.

Según explicó, se utilizarán los mismos bonos emitidos en 2024, ya que la provincia aún dispone de stock disponible. "Será lo más parecido posible a lo del 2024, ajustando cosas que en aquel momento se podrían mejorar", sostuvo. No obstante, aclaró que todavía no está definido si será necesaria una nueva impresión de los certificados.

La medida recibió el respaldo de la CGT Regional La Rioja. Tras una reunión con el gobernador Ricardo Quintela, el dirigente sindical Sebastián Di Fiori señaló que el esquema previsto contempla un aumento compuesto por un 80% en pesos y un 20% en Chachos.

Desde la CGT defendieron el regreso de la cuasimoneda provincial al considerar que contribuyó a mejorar el movimiento económico local. "Creemos que cuando se utilizó y fue bien utilizado dio resultados. Empezó a moverse en los comercios y se sintió el impacto al retirarse del mercado esa moneda", sostuvo Di Fiori.

Sin embargo, el sindicalista recordó que durante la primera etapa hubo denuncias de trabajadores por diferencias de precios entre pagos realizados en pesos y aquellos efectuados con Chachos. Por ese motivo, una de las principales exigencias planteadas al Gobierno provincial fue reforzar los controles para evitar abusos en los comercios.

La posibilidad del regreso de los bonos también fue bien recibida por distintos sectores económicos de La Rioja, en medio de un escenario marcado por la caída del consumo y las ventas.

¿Qué son los chachos?

Los "chachos" son Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), una cuasimoneda emitida por el Gobierno de la Provincia de La Rioja. Fueron creados como instrumento financiero de emergencia para pagar parte de los salarios estatales y fomentar el consumo local ante el freno de los fondos enviados por el Gobierno Nacional