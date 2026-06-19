Messi en el Mundial y la familia de Antonela Roccuzzo detrás de un impactante desarrollo inmobiliario: mirá de qué se trata

iMientras Lionel Messi atraviesa una nueva Copa del Mundo con la Selección Argentina, la familia de Antonela Roccuzzo avanza en Funes con un desarrollo privado que ya empezó a generar atención en el mercado local. El proyecto se llamará Raíces de Funes y estará ubicado en una esquina clave de Ruta 9 y Almafuerte .

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Según publicó InfoFunes , el emprendimiento ocupará el predio donde funcionó durante años L’Alicia , una propiedad emblemática de la ciudad. La propuesta apunta a transformar ese terreno de aproximadamente cuatro hectáreas en un espacio de usos mixtos, con actividades educativas, deportivas, gastronómicas, comerciales, hoteleras y de salud estética.

El proyecto todavía aparece en etapa de diseño y desarrollo, por lo que no se informaron oficialmente montos de inversión, fecha de apertura ni marcas confirmadas. Lo que sí fue publicado por medios locales y especializados es el nombre del emprendimiento, su ubicación y los rubros previstos.

La iniciativa, de acuerdo con la información difundida, quedó en manos de familiares de Antonela Roccuzzo tras distintas gestiones comerciales. El objetivo sería reconvertir una de las esquinas más visibles de la ciudad en un nuevo punto de servicios para vecinos, visitantes y consumidores del corredor oeste del Gran Rosario.

Uno de los aspectos más relevantes del desarrollo es que no parte desde cero. El lugar donde funcionó L’Alicia ya cuenta con infraestructura residencial y deportiva, lo que permitiría reutilizar parte de lo existente y sumarle nuevas construcciones.

Según InfoFunes, el predio tiene una casa principal de tres dormitorios, una vivienda para huéspedes de características similares, vestuarios, sectores de guardado, cancha de fútbol, pileta con solárium y una cancha de pádel con acceso desde Ruta 9.

Además, el terreno posee un diferencial poco habitual para la región: dos canchas de tenis sobre césped natural. Ese detalle refuerza el perfil deportivo del proyecto y abre la posibilidad de que una parte del complejo se oriente a actividades recreativas o de entrenamiento.

Qué actividades tendrá el nuevo desarrollo

La información publicada hasta ahora describe a Raíces de Funes como un desarrollo de usos mixtos. Es decir, un espacio donde podrían convivir actividades distintas dentro del mismo predio, con una lógica de polo urbano y comercial.

Educación: se prevén espacios vinculados a propuestas formativas.

se prevén espacios vinculados a propuestas formativas. Deporte: el pádel, el tenis y otras actividades aparecen como parte del perfil del lugar.

el pádel, el tenis y otras actividades aparecen como parte del perfil del lugar. Salud estética: el proyecto incluiría servicios asociados al cuidado personal.

el proyecto incluiría servicios asociados al cuidado personal. Gastronomía: se proyectan propuestas para consumo dentro del complejo.

se proyectan propuestas para consumo dentro del complejo. Locales comerciales: el predio sumaría espacios de venta y servicios.

el predio sumaría espacios de venta y servicios. Hotelería: también se menciona un sector orientado al alojamiento.

Por qué la ubicación puede cambiar la dinámica de la zona

La esquina de Almafuerte y Ruta 9 no es un punto menor. Se trata de un sector con alta visibilidad, circulación constante y conexión con barrios, comercios y accesos importantes de Funes.

La propia Municipalidad de Funes informó en publicaciones anteriores trabajos sobre Ruta 9, una traza clave dentro de la circulación local. En ese contexto, un emprendimiento de cuatro hectáreas puede sumar movimiento comercial y modificar la dinámica de una zona que ya viene creciendo.

El fenómeno también encaja con una tendencia más amplia: grandes predios residenciales o de uso recreativo que empiezan a transformarse en espacios de servicios, consumo y esparcimiento. En Funes, ese proceso se volvió más visible por el crecimiento urbano, la llegada de nuevos barrios y la expansión comercial sobre corredores estratégicos.