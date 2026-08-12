Lionel Messi llegó a Miami junto a su familia tras despedir a su padre Jorge en Rosario

El capitán del Inter Miami, que desembarcó el último sábado a su ciudad natal para el último adiós a su papá, aterrizó en Estados Unidos en la mañana de este miércoles.

Lionel Messi regresó a Estados Unidos luego de pasar varios días en Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos para despedir a su padre, Jorge Messi. El vuelo privado partió anoche desde el Aeropuerto Internacional de Rosario y aterrizó durante la mañana argentina en Fort Lauderdale.

El futbolista había llegado a su ciudad natal el último fin de semana y permaneció junto a sus seres queridos durante la ceremonia de despedida. El último adiós a Jorge Messi se realizó en el cementerio El Prado, ubicado en la localidad de Pérez, a pocos kilómetros de Rosario, en un encuentro reservado para familiares y amigos cercanos.

La muerte de Jorge Messi se produjo el sábado por la madrugada, después de atravesar durante varios meses un problema de salud que se mantuvo en el ámbito privado.

Cuándo volvería a jugar Messi en Inter Miami El regreso del capitán argentino a Miami se produce mientras su equipo tiene compromisos importantes por delante. Inter Miami CF enfrentará este miércoles a León de México por la última fecha de la fase inicial de la Leagues Cup.

El encuentro comenzará a las 20:30 y será determinante para las aspiraciones del conjunto de Florida, que necesita una victoria por una diferencia importante para meterse entre los cuatro equipos de la MLS que avanzarán a los cuartos de final.