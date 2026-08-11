Lionel Messi vuelve a Miami tras despedir a su padre y aún no tiene fecha para jugar

El capitán argentino partirá este martes por la noche desde Rosario y llegará el miércoles a Estados Unidos para comenzar a reincorporarse a la actividad de Inter Miami.

Lionel Messi se prepara para regresar a Miami después de permanecer en Rosario junto a su familia tras la muerte de su padre, Jorge Messi. El futbolista tiene previsto abandonar Argentina este martes 11 de agosto por la noche y volver a Estados Unidos, donde retomará progresivamente su rutina con Inter Miami.

Según informó TN, el vuelo está previsto para las 22.30 desde el aeropuerto de Rosario y su llegada a Miami se produciría durante la mañana del miércoles. Messi había decidido extender algunas horas su permanencia en Funes después de la despedida familiar y postergar el regreso que inicialmente estaba previsto para antes.

El capitán de la Selección había llegado a Rosario el sábado por la noche acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos, tras conocerse el fallecimiento de Jorge Messi a los 68 años. La despedida se realizó en un ámbito privado en el cementerio El Prado, ubicado en Pérez, con presencia del círculo familiar más cercano.

Cuándo podría volver a jugar Messi La vuelta a Estados Unidos no significa, por ahora, un regreso inmediato a la competencia. Ni Inter Miami ni la MLS comunicaron una fecha para su reaparición, por lo que habrá que esperar a que el futbolista se reincorpore al equipo y se defina junto al cuerpo técnico cómo continuará su actividad.

Inter Miami tiene un compromiso muy cercano: este miércoles 12 de agosto recibirá a Club León a las 19.30 de Miami —20.30 de Argentina— por la Leagues Cup. El encuentro está oficialmente programado en el Nu Stadium, aunque hasta el momento no existe confirmación de que Messi vaya a estar disponible.