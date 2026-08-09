En imágenes: el último adiós a Jorge Messi, el papá de Lionel, en un cementerio de Rosario

Las imágenes del último adiós a Jorge Messi reflejan la intimidad y el hermetismo con el que la familia despidió al padre de Lionel Messi, quien murió el sábado a los 68 años , después de atravesar una prolongada enfermedad.

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El sepelio se realizó en el cementerio El Prado , ubicado en la localidad de Pérez, en las cercanías de Rosario. Hasta allí llegó Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo , luego de viajar desde Estados Unidos.

Las fotografías tomadas en el lugar muestran un importante operativo policial en los accesos al cementerio. Los efectivos permanecieron apostados en las inmediaciones para garantizar la privacidad de los familiares y allegados que participaron de la ceremonia.

Antonela Roccuzzo se abraza con un familiar tras la despedida de su suegro en Rosario.

Lionel arribó al cementerio cerca de las 20.40 , acompañado por Antonela. En el lugar ya se encontraban su madre, Celia Cuccittini , y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol.

La familia mantuvo una estricta reserva durante toda la ceremonia. Una valla verde y la presencia de policías limitaron el acceso de personas ajenas al círculo familiar.

Messi aterrizando con su familia en Rosario, tras llegar en un vuelo privado desde Miami.

Las imágenes también muestran una furgoneta blanca estacionada dentro del predio mientras se desarrollaba el sepelio.

Las flores que llegaron desde el mundo del fútbol

El último adiós a Jorge Messi también estuvo acompañado por numerosas muestras de afecto provenientes del fútbol.

GENTILEZA EFE

La AFA, el cuerpo técnico de la Selección Argentina, Newell's Old Boys y Claudio “Chiqui” Tapia enviaron coronas de flores al cementerio.

También llegaron mensajes de condolencias de Barcelona, Inter Miami y París Saint-Germain, clubes que marcaron diferentes etapas de la extraordinaria carrera de Lionel Messi.

Una furgoneta blanca permanece estacionada en el cementerio de Rosario durante la despedida de Jorge Messi. GENTILEZA RS FOTOS

Jorge Messi tuvo además un papel fundamental en la vida profesional de su hijo. Durante años estuvo involucrado en la gestión de su carrera y sus asuntos económicos, además de acompañarlo desde sus primeros pasos como futbolista.

El último adiós se realizó lejos de las cámaras y con la familia reunida para despedir a una figura fundamental en la vida de Lionel Messi.