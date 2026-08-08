River y Boca se unieron para acompañar a Lionel Messi tras la muerte de su padre

River Plate y Boca Juniors se sumaron este sábado a los mensajes de clubes e instituciones del fútbol argentino tras la muerte de Jorge Messi , padre de Lionel Messi. Los dos equipos utilizaron sus cuentas oficiales para expresar sus condolencias y acompañar al capitán de la Selección Argentina y a su familia.

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Lionel Messi llegó a Rosario junto a su familia para despedir a su padre

Las publicaciones se conocieron durante el mediodía, en una jornada en la que distintas entidades deportivas fueron pronunciándose luego de la confirmación del fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido durante la madrugada de este sábado en Rosario.

River publicó un mensaje dirigido directamente al futbolista y a su familia. “Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento”, señaló el club.

Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento. Fuerza, Leo pic.twitter.com/XpWnQ3317s

River publicó un mensaje de apoyo para Lionel Messi luego del fallecimiento de Jorge Messi.

Boca también expresó sus condolencias

Poco después, Boca Juniors publicó su propio mensaje institucional. “El Club Atlético Boca Juniors lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Jorge Messi”, señaló la entidad de La Ribera en sus redes sociales.

“Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, enviándoles nuestro absoluto cariño y más sinceras condolencias. Estamos con vos, Leo”, agregó el club.

El Club Atlético Boca Juniors lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Jorge Messi.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, enviándoles nuestro absoluto cariño y más sinceras condolencias.



Estamos con vos, Leo. pic.twitter.com/8iiVzVLtLl — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 8, 2026

Boca Juniors también acompañó a Lionel Messi y a su familia mediante sus cuentas oficiales.

Los clubes argentinos se sumaron a los mensajes para Messi

Las publicaciones de River y Boca se produjeron después de que distintas instituciones comenzaran a manifestarse públicamente por el fallecimiento. La AFA, la Selección Argentina, la Liga Profesional, Newell’s y Rosario Central, entre otras entidades, difundieron mensajes durante la mañana.

La AFA, además, dispuso que se realice un minuto de silencio antes de todos los partidos de las categorías del fútbol argentino, mientras que jugadores, cuerpos técnicos y árbitros utilizarán brazaletes negros. Las banderas de las instalaciones de la entidad permanecerán a media asta hasta el viernes 14 de agosto.

También hubo pronunciamientos desde el exterior. Barcelona, Real Madrid, la Federación Española y CONMEBOL estuvieron entre las instituciones que expresaron públicamente sus condolencias por el fallecimiento de Jorge Messi.