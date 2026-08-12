Las reacciones del mundo del fútbol al conmovedor posteo de Lionel Messi sobre su papá

La emotiva carta que Lionel Messi publicó tras la muerte de su padre, Jorge, generó una reacción en el mundo del fútbol. El capitán argentino compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, en el que recordó a su papá y expresó el dolor que atraviesa por su pérdida.

El emotivo posteo de Lionel Messi tras la muerte de su papá: "No sé cómo seguir"

Cristiano Ronaldo acompañó a Messi con un emotivo mensaje tras la muerte de su papá

Después del posteo, varias figuras, clubes y organismos del fútbol le enviaron mensajes de apoyo a Messi y a su familia .

Entre ellos estuvieron algunos de sus excompañeros y amigos, además de instituciones que acompañaron al argentino en este difícil momento.

Uno de los primeros en reaccionar fue Carles Puyol , histórico compañero de Messi en Barcelona, quien respondió a la publicación con cinco corazones .

También apareció David Beckham, actual propietario de Inter Miami y cercano a Messi, quien le escribió: “Estamos contigo y tu familia, Leo, siempre”.

Desde Barcelona, club en el que Messi se convirtió en una de las máximas figuras de su historia, publicaron un mensaje de apoyo: “Molta força, Leo”. El club catalán ya había destacado el rol que tuvo Jorge Messi durante los primeros años de la carrera de su hijo.

Entre los futbolistas que también dejaron mensajes estuvieron Arturo Vidal, con cuatro emojis de oración y corazones; Diego Costa, quien respondió con dos corazones; y Ángel Di María, que expresó su acompañamiento con seis corazones.

Javier Zanetti también reaccionó al posteo de Messi con cuatro corazones, mientras que Gio Simeone y Leandro Paredes utilizaron un corazón y una expresión de oración para acompañar al capitán argentino.

Por su parte, LaLiga publicó un mensaje de condolencias: “Nuestras más sinceras condolencias para ti y tu familia, Leo. Descanse en paz”.

La Conmebol también se sumó a las muestras de apoyo y le envió un mensaje breve pero contundente al argentino: “¡Fuerza, Leo!”.

También se sumó Cristiano Ronaldo, quien le escribió: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

El Cuti Romero también dejó su mensaje en la publicación, con dos corazones y una mano en señal de acompañamiento.

Por su parte, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, le dedicó unas sentidas palabras: “Te quiero con el alma, siempre, pero siempre, con vos”.