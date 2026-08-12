Cristiano Ronaldo acompañó a Messi con un emotivo mensaje tras la muerte de su papá

Durante más de una década fueron los grandes protagonistas de una rivalidad que dividió al fútbol mundial. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo compitieron por títulos, récords y premios individuales, pero fuera de la cancha siempre dejaron en claro el respeto que existe entre ambos. Este miércoles, en uno de los momentos más difíciles para el argentino, el portugués volvió a demostrarlo con un gesto que rápidamente llamó la atención.

Las reacciones del mundo del fútbol al conmovedor posteo de Lionel Messi sobre su papá

Cristiano apareció entre los miles de mensajes que recibió Messi después de publicar una extensa carta dedicada a su padre , Jorge Messi, fallecido el sábado a los 68 años . El capitán argentino había expresado allí el dolor por la pérdida y hasta reconocido las dudas que atraviesa sobre cómo continuará su carrera futbolística.

Pero entre las respuestas de compañeros, excompañeros y personalidades del fútbol hubo una que sobresalió especialmente.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza” , escribió Cristiano Ronaldo desde su cuenta oficial de Instagram.

La aparición de Cristiano en una publicación tan personal de Messi adquiere una dimensión particular por la historia que comparten. Durante años fueron las máximas figuras de Barcelona y Real Madrid , protagonizaron innumerables duelos y monopolizaron buena parte de los principales reconocimientos individuales del fútbol.

Cristiano Ronaldo le dejó un mensaje directo a Lionel Messi en la publicación dedicada a su padre Jorge.

La competencia fue enorme dentro de la cancha, aunque ambos fueron mostrando con el paso de los años una relación mucho más respetuosa de la que muchas veces se construyó alrededor de ellos. El mensaje de este miércoles vuelve a exponer esa faceta, pero en un terreno completamente alejado de goles, títulos o comparaciones.

Messi había publicado horas antes una de las cartas más personales que compartió públicamente. Recordó el acompañamiento permanente de su padre desde sus primeros años, las conversaciones que mantenían a diario y el difícil proceso que atravesó la familia durante los últimos meses de su enfermedad.

Uno de los pasajes que mayor impacto causó fue cuando el argentino reconoció: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, y explicó que incluso tiene dudas respecto de cuánto tiempo más continuará jugando profesionalmente.

En medio de esa despedida, el breve mensaje de Cristiano terminó transformándose en otro de los gestos más comentados de la publicación: dos rivales históricos, esta vez completamente alejados de cualquier competencia, unidos por un momento personal.