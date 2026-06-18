Tarifazo eléctrico: por la reforma del Gobierno, el precio del valor de referencia trepó 79% y golpea a grandes usuarios e industrias

El plan del Gobierno para reducir la intervención estata l y fomentar la competencia en el mercado eléctrico está generando el efecto inverso al proyectado. La reciente reforma del mercado eléctrico derivó en un fortísimo incremento de los costos que ya impacta de lleno en los grandes usuarios, comercios e industrias, con boletas que en algunos casos prácticamente se duplicaron en el último mes.

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De acuerdo con los últimos datos publicados por CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), el precio spot de la energía —el valor de referencia que pagan los grandes consumidores— trepó en mayo a 139,5 dólares por MWh . Este esquema representa un salto del 79% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El salto tomó por sorpresa incluso al propio organismo oficial. En enero de este año, las proyecciones más optimistas de CAMMESA contemplaban un pico de 91 dólares por MWh durante el invierno con un promedio anual de 66 dólares. Incluso en su escenario más exigente y crítico, la empresa mixta había previsto un techo máximo de 116,5 dólares por MWh para julio, con un promedio anual de 73 dólares. El valor real de mayo pulverizó todos los cálculos de la simulación oficial de comienzos de año.

Especialistas y analistas del sector energético coinciden en que el nuevo diseño regulatorio implementado por la Secretaría de Energía, bajo la conducción de María Tettamanti , es el principal factor de la suba.

La reestructuración dejó al mercado spot atado a las fuentes de generación más volátiles y costosas, principalmente la generación térmica alimentada por gasoil o gas natural. A este diseño local se sumó el combo internacional: el conflicto bélico en Medio Oriente disparó un 50% el precio del Gas Natural Licuado (GNL), costo que se traslada de manera directa y sin amortiguación al sistema de generación local.

Por otra parte, el esquema adaptado permite a los generadores térmicos capturar rentabilidad por la gestión de combustibles y por los Costos Variables de Producción (CVP). Según consultoras del sector, las máquinas más antiguas operan hoy con un tope de renta del 15% respecto al costo marginal —que es el precio de la última máquina despachada en cada banda horaria—, un formato que presiona los precios hacia el alza.

El impacto real en las facturas de mayo y junio

Los cambios normativos clave se remontan a noviembre de 2025, cuando la Resolución Nº 400/2025 modificó sustancialmente la reasignación de costos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Mientras que la demanda residencial y los pequeños comercios ("estacionalizada") pagan en base a un promedio de contratos a largo plazo (PPA), energía hidroeléctrica y nuclear, los grandes usuarios quedaron expuestos al vaivén del mercado spot o a la contratación directa a término.

Las consecuencias comerciales ya son visibles en las facturas que vencen este mes:

Facturas duplicadas: Según registros sectoriales de El Post Energético, empresas medianas y grandes del sector servicios —como un data center cliente de Edesur— registraron saltos en sus facturas que pasaron de 16 millones de pesos en abril a 30 millones de pesos en mayo .

Efecto en el interior: La disparada del costo energético no discrimina regiones y encendió las alarmas en los sectores industriales y comerciales del interior del país, que deben absorber estos costos fijos en medio de un escenario económico complejo para sostener los niveles de actividad.

Los primeros datos transaccionales de CAMMESA para los primeros días de junio muestran que la tendencia alcista en el Mercado Mayorista sigue firme, consolidando un nuevo piso de costos para el entramado productivo.