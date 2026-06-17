    • 17 de junio de 2026 - 09:08

    La Rioja decretó asueto tras el triunfo de la Selección y desató una fuerte polémica política

    La medida fue anunciada por el gobierno provincial a través de las redes luego de la victoria de Argentina ante Argelia en el debut mundialista.

    Ricardo Quintela.

    Ricardo Quintela.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El triunfo de la Selección argentina por 3-0 sobre Argelia en el arranque del Mundial 2026 no solo provocó festejos entre los hinchas. También derivó en una controversia política luego de que el Gobierno de La Rioja dispusiera un asueto administrativo para los empleados públicos provinciales.

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    La medida fue oficializada por la administración encabezada por el gobernador Ricardo Quintela, que justificó la decisión en el clima de celebración generado por el estreno victorioso de la Albiceleste y la actuación estelar de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro.

    Según se informó, el asueto alcanzó a la administración pública provincial y tuvo como objetivo permitir que los trabajadores pudieran extender los festejos tras una jornada que despertó entusiasmo en gran parte del país.

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    Sin embargo, la disposición no tardó en generar cuestionamientos. Dirigentes opositores y referentes políticos expresaron su desacuerdo con la decisión y señalaron que este tipo de medidas afectan el normal funcionamiento de la administración pública.

    Las críticas se multiplicaron en redes sociales, donde numerosos usuarios debatieron sobre la conveniencia de decretar una jornada no laborable por motivos vinculados a una celebración deportiva, más allá de la importancia que tiene la Selección argentina para gran parte de la sociedad.

    La polémica se instaló mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni disfruta de un comienzo ideal en la defensa del título mundial. Con el triunfo ante Argelia, Argentina lidera el Grupo J junto a Austria y ya piensa en su próximo compromiso en la Copa del Mundo.

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