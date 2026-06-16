Becas Progresar 2026: qué hacer si ANSES rechazó tu inscripción y cómo presentar un reclamo

La Secretaría de Educación habilitó una instancia excepcional de reclamos para estudiantes de las Becas Progresar 2026 que fueron rechazados durante el proceso de evaluación. La medida apunta a corregir errores académicos y administrativos que pudieron afectar la aprobación de las solicitudes.

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La posibilidad de presentar una revisión estará disponible por tiempo limitado y alcanza a quienes recibieron una respuesta negativa vinculada con problemas en la certificación escolar, inconsistencias en los datos informados por las instituciones educativas o errores detectados en la inscripción. El trámite es online y, de ser aprobado, permitirá acceder posteriormente a los pagos del programa que liquida Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La posibilidad de reclamar no alcanza a todos los postulantes. Según informó la Secretaría de Educación, el trámite está disponible únicamente para estudiantes cuya solicitud fue rechazada por motivos académicos.

El trámite de reclamo se realiza de forma online a través de la plataforma oficial del programa.

Certificación escolar negativa o pendiente , cuando la institución educativa no informó la regularidad del alumno.

, cuando la institución educativa no informó la regularidad del alumno. Errores en la carga institucional , como inconsistencias en materias aprobadas, año de cursada o datos académicos.

, como inconsistencias en materias aprobadas, año de cursada o datos académicos. Problemas en la inscripción, derivados de errores involuntarios cometidos por el propio estudiante al completar la solicitud.

En cambio, quienes tengan su trámite con estado "pendiente de evaluación" no deben realizar ninguna gestión, ya que su expediente continúa siendo analizado.

Paso a paso: cómo presentar el reclamo en Becas Progresar

El procedimiento se realiza de manera completamente digital a través de la plataforma oficial del programa, sin necesidad de concurrir a una oficina de ANSES.

Las instituciones educativas tendrán plazo para validar y corregir información informada al sistema.

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Para iniciar la revisión, los estudiantes deben:

Ingresar al portal oficial de Progresar con usuario y contraseña.

Acceder a la sección "Estado de solicitud" .

. Verificar el motivo por el cual fue rechazada la postulación.

Seleccionar la opción "Reclamo" , siempre que la observación sea de carácter académico.

, siempre que la observación sea de carácter académico. Completar los datos solicitados y corregir la información requerida por el sistema.

Tras la presentación, la documentación será revisada y deberá ser validada por la institución educativa correspondiente.

Cuáles son las fechas límite para reclamar las Becas Progresar 2026

La Secretaría de Educación fijó un cronograma específico para esta etapa de regularización, por lo que los estudiantes deberán respetar los plazos establecidos para evitar la pérdida del beneficio.

Las fechas clave son:

Hasta el 23 de junio de 2026: plazo para que los estudiantes presenten el reclamo.

plazo para que los estudiantes presenten el reclamo. Hasta el 30 de junio de 2026: período para que las instituciones educativas revisen, corrijan y certifiquen la información académica.

Debido a que la validación final depende también de escuelas, terciarios y universidades, se recomienda iniciar el trámite cuanto antes. De esta manera, habrá margen suficiente para subsanar errores y mantener el acceso a las Becas Progresar 2026, que actualmente otorgan un beneficio mensual de $35.000.