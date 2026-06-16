El fenómeno El Niño causa mucha preocupación en la Argentina.

El Niño en Argentina: el SMN confirma el inicio del fenómeno y detalla cómo afectará al clima

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmaron oficialmente el inicio del fenómeno de El Niño (ENOS) tras registrarse un calentamiento sostenido en las aguas del Océano Pacífico ecuatorial. Aunque los efectos no se sienten de un día para el otro debido al tiempo de acople que necesita la atmósfera, la Dirección Central de Monitoreo del Clima ya sigue de cerca su evolución. ¿Qué pasará con las lluvias y las temperaturas en nuestro país? Te contamos provincia por provincia.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo se genera? El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un evento climático global que se produce cuando los vientos alisios se debilitan. Esto permite que una gran masa de agua cálida se desplace desde Oceanía hacia las costas de Sudamérica, alterando los patrones de circulación de la atmósfera y reconfigurando el régimen de lluvias y temperaturas a escala mundial.

El SMN recuerda que su nombre se originó hace siglos por "El Niño Jesús", debido a que los pescadores peruanos notaban este calentamiento del mar en fechas cercanas a la Navidad.

Pronóstico del SMN: ¿Dónde lloverá más por El Niño en Argentina? A nivel local, el impacto de El Niño suele traducirse en un incremento de las precipitaciones en varias regiones, aunque convive con otros factores climáticos. Según el último informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, el mapa de lluvias se proyecta de la siguiente manera:

Regiones con lluvias por encima de lo normal Litoral sur y este de Salta.

Centro-oeste de Formosa y Chaco.

Santiago del Estero y oeste de Santa Fe.

Córdoba.

Este de San Luis y este de Buenos Aires. Regiones con lluvias normales Corrientes.

Este de Chaco y Formosa.

Sur de Misiones.

Extremo sur de la Patagonia. Regiones con clima más seco de lo habitual Este de la Patagonia.

Sur de Cuyo y noroeste patagónico. Temperaturas: ¿Se viene un invierno más cálido? Los modelos climáticos del SMN señalan que el calentamiento global actual actúa como una base más alta; es decir, los océanos ya están más cálidos de lo habitual. En líneas generales, la tendencia meteorológica indica que gran parte del país experimentará temperaturas medias superiores a las normales para esta época del año, presentándose un invierno más templado en el norte y centro del territorio nacional.