    • 16 de junio de 2026 - 11:46

    El Niño en Argentina: el SMN confirma el inicio del fenómeno y detalla cómo afectará al clima

    El fenómeno El Niño causa mucha preocupación en la Argentina.

    El Niño en Argentina: el SMN confirma el inicio del fenómeno y detalla cómo afectará al clima

    El Niño en Argentina: el SMN confirma el inicio del fenómeno y detalla cómo afectará al clima

    Foto:

    La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmaron oficialmente el inicio del fenómeno de El Niño (ENOS) tras registrarse un calentamiento sostenido en las aguas del Océano Pacífico ecuatorial. Aunque los efectos no se sienten de un día para el otro debido al tiempo de acople que necesita la atmósfera, la Dirección Central de Monitoreo del Clima ya sigue de cerca su evolución. ¿Qué pasará con las lluvias y las temperaturas en nuestro país? Te contamos provincia por provincia.

    Leé además

    sube a 90% la probabilidad de que el fenomeno de el nino impacte con fuerza en una zona argentina

    Sube a 90% la probabilidad de que el fenómeno de "El Niño" impacte con fuerza en una zona argentina
    El consumo de carne bajó en Argentina. 

    Fuerte caída del consumo de carne en Argentina: alcanzó el nivel más bajo en 20 años

    Por Redacción Diario de Cuyo

    ¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo se genera?

    El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un evento climático global que se produce cuando los vientos alisios se debilitan. Esto permite que una gran masa de agua cálida se desplace desde Oceanía hacia las costas de Sudamérica, alterando los patrones de circulación de la atmósfera y reconfigurando el régimen de lluvias y temperaturas a escala mundial.

    El SMN recuerda que su nombre se originó hace siglos por "El Niño Jesús", debido a que los pescadores peruanos notaban este calentamiento del mar en fechas cercanas a la Navidad.

    Pronóstico del SMN: ¿Dónde lloverá más por El Niño en Argentina?

    A nivel local, el impacto de El Niño suele traducirse en un incremento de las precipitaciones en varias regiones, aunque convive con otros factores climáticos. Según el último informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, el mapa de lluvias se proyecta de la siguiente manera:

    Regiones con lluvias por encima de lo normal

    • Litoral sur y este de Salta.

    • Centro-oeste de Formosa y Chaco.

    • Santiago del Estero y oeste de Santa Fe.

    • Córdoba.

    • Este de San Luis y este de Buenos Aires.

    Regiones con lluvias normales

    • Corrientes.

    • Este de Chaco y Formosa.

    • Sur de Misiones.

    • Extremo sur de la Patagonia.

    Regiones con clima más seco de lo habitual

    • Este de la Patagonia.

    • Sur de Cuyo y noroeste patagónico.

    Temperaturas: ¿Se viene un invierno más cálido?

    Los modelos climáticos del SMN señalan que el calentamiento global actual actúa como una base más alta; es decir, los océanos ya están más cálidos de lo habitual. En líneas generales, la tendencia meteorológica indica que gran parte del país experimentará temperaturas medias superiores a las normales para esta época del año, presentándose un invierno más templado en el norte y centro del territorio nacional.

    No obstante, los meteorólogos aclaran que el pronóstico estacional evalúa promedios trimestrales y no descarta la llegada de olas de frío extremas o eventos puntuales de corta duración.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Si se compra un auto eléctrico es clave tener un cargador hogareño para pagar las recargas una cuarta parte menos que en cargadores públicos

    Autos eléctricos en Argentina: cuánto cuesta cargarlos y qué diferencia de gasto hay con uno convencional

    Los trabajadores que ingresaron durante el semestre también cobran aguinaldo, aunque el monto se calcula de forma proporcional.

    Aguinaldo proporcional en junio 2026: cómo se calcula si no trabajé 6 meses

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Las instituciones educativas tendrán plazo para validar y corregir información informada al sistema.

    Becas Progresar 2026: qué hacer si ANSES rechazó tu inscripción y cómo presentar un reclamo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Créditos hipotecarios para construcción de hasta $150 millones para sueldos desde $1,3 millones: cómo funcionan

    Créditos hipotecarios para construcción de hasta $150 millones: debés tener un sueldo desde $1,3 millones