Con un sanjuanino entre los acusados, comenzó el juicio por la desaparición de Loan Peña

El proceso oral por uno de los casos más conmocionantes del país comenzará este martes en Corrientes.

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, comenzará este martes el juicio oral contra los siete acusados por el caso que conmocionó a todo el país.

Entre los imputados figura el sanjuanino Carlos Guido Pérez, exintegrante de la Armada Argentina, quien junto a su esposa, María Victoria Caillava, está acusado de haber participado en la presunta captación y ocultamiento del menor.

Según la hipótesis sostenida por los fiscales federales, Loan no se perdió durante el almuerzo familiar en una zona rural de Corrientes, sino que habría sido víctima de un plan previamente organizado para sustraerlo. Los investigadores consideran que Pérez y Caillava tuvieron un rol central en la maniobra y en el posterior encubrimiento.

La causa, que generó una enorme repercusión nacional, incluyó cientos de allanamientos, peritajes, declaraciones testimoniales y rastrillajes en distintas provincias. Sin embargo, pese al avance de la investigación, el paradero del niño sigue siendo un misterio.

Además de Pérez y Caillava, también llegarán a juicio otros cinco acusados que participaron de la reunión familiar en la que Loan fue visto por última vez. Todos enfrentan cargos vinculados a la sustracción y ocultamiento del menor, aunque con distintos grados de responsabilidad según la acusación.