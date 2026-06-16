Con un sanjuanino entre los acusados, comenzó el juicio por la desaparición de Loan Peña

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, comenzará este martes el juicio oral contra los siete acusados por el caso que conmocionó a todo el país.
Entre los imputados figura el sanjuanino Carlos Guido Pérez, exintegrante de la Armada Argentina, quien junto a su esposa, María Victoria Caillava, está acusado de haber participado en la presunta captación y ocultamiento del menor.
Según la hipótesis sostenida por los fiscales federales, Loan no se perdió durante el almuerzo familiar en una zona rural de Corrientes, sino que habría sido víctima de un plan previamente organizado para sustraerlo. Los investigadores consideran que Pérez y Caillava tuvieron un rol central en la maniobra y en el posterior encubrimiento.
La causa, que generó una enorme repercusión nacional, incluyó cientos de allanamientos, peritajes, declaraciones testimoniales y rastrillajes en distintas provincias. Sin embargo, pese al avance de la investigación, el paradero del niño sigue siendo un misterio.
Además de Pérez y Caillava, también llegarán a juicio otros cinco acusados que participaron de la reunión familiar en la que Loan fue visto por última vez. Todos enfrentan cargos vinculados a la sustracción y ocultamiento del menor, aunque con distintos grados de responsabilidad según la acusación.
La expectativa es máxima debido a que el debate oral podría arrojar nuevas precisiones sobre lo ocurrido aquella tarde de junio de 2024 y sobre el destino de Loan, cuya búsqueda continúa vigente.
Para San Juan, el inicio del juicio tendrá un seguimiento especial debido a la presencia de Pérez entre los principales acusados. El exmarino, que permaneció detenido durante toda la investigación, deberá responder ante el tribunal por las graves imputaciones que pesan en su contra en uno de los expedientes judiciales más resonantes de los últimos años en Argentina.