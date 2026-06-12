    • 12 de junio de 2026 - 18:24

    Cachilo Magallanes vuelve a Unión de Villa Krause y buscará la revancha en el Clausura sanjuanino

    El entrenador regresa a Villa Krause tras seis meses y asumirá con la mira puesta en el torneo que comenzará el 21 de este mes.

    El “Cachilo” Magallanes vuelve a Unión e irá por la revancha.&nbsp;

    El “Cachilo” Magallanes vuelve a Unión e irá por la revancha. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Unión de Villa Krause oficializó en la tarde de este viernes el regreso de Eduardo "Cachilo" Magallanes como director técnico del plantel de Primera División. El entrenador volverá a ponerse al frente del equipo de Villa Krause después de seis meses y tendrá como primer desafío el Torneo Clausura del fútbol sanjuanino, cuyo inicio está previsto para el próximo 21 de junio.

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    "¡Bienvenido a casa Cachilo!", publicó el club para anunciar el retorno de uno de los entrenadores más identificados con la entidad.

    De esta manera, Juan Colarte dejó su cargo y la dirigencia apostó nuevamente por el retorno de Magallanes, quien ya conoce en profundidad la realidad del club y el plantel.

    La anterior salida de "Cachilo" se había producido de manera inesperada mientras Unión disputaba el Torneo Regional Amateur y a pocos días de afrontar la Superfinal frente a Sportivo Desamparados. Aquella decisión generó malestar en un sector de los hinchas, especialmente luego de que se confirmara horas después la llegada de Colarte como reemplazante.

    Tras concretarse su regreso, el entrenador expresó su entusiasmo por esta nueva etapa. "Estoy muy contento de poder volver a Unión. Vamos con muchas ganas de llevar al equipo a ser protagonistas, como este club se lo merece. Ojalá se nos pueda dar. Vamos a ver qué jugadores se irán y dependiendo de eso veremos en qué puestos nos vamos a reforzar", señaló.

    Además del Torneo Clausura, Magallanes tendrá otro gran objetivo por delante. En septiembre comenzará una nueva edición del Torneo Regional Amateur, competencia que aparece como la principal meta deportiva de la institución para la segunda parte de la temporada.

    En su cuerpo técnico estará acompañado por Marcelo Luna como ayudante de campo y Dalmiro Arnao en la preparación física, conformando un equipo de trabajo que buscará devolver a Unión al protagonismo tanto en el ámbito local como regional.

    Así lo presentó Unión de Villa Krause en sus redes:

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