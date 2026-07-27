Hugo Pernini y Satia Kuyuk se quedaron con una nueva edición de la Cacique Angaco

Se corrió este domingo en el circuito del Pie de Palo, con gran presencia de bikers en carrera. Hugo Pernini fue demoledor en la General.

Regreso glorioso. Hugo Pernini volvió a la competencia con todo y se quedó con la Cacique Angaco.

El legendario Desafío Cacique Angaco ya tiene dueños en la nueva edición 2026 de una de las competencias más exigentes del calendario del MTB de San Juan. El invencible Hugo Pernini se quedó con la General en Varones, mientras que en Damas, la mejor fue Satia Kuyuk.

En lo que fue una verdadera fiesta para el mountain bike de San Juan, con más de doscientos competidores en la largada, el Desafío Cacique Angaco cumplió con todas las expectativas generadas desde su organización en un circuito especial que exigió lo mejor de cada biker.

En la categoría más competitiva, Hugo Pernini demostró su andar demoledor para terminar por encima de Mauro Berrocal, otra de las leyendas del MTB sanjuanino. En el tercer escalón se ubicó Matías Castro de gran evolución en la temporada, mientras que Mario Aciar fue cuatro y en la quinta ubicación de la General quedó Lautaro Gallardo, ganador de la categoría Sub 23. El regreso de Pernini tras un accidente que lo sacó de la temporada fue el punto más emotivo de la jornada, demostrando su capacidad de recuperación.

En las Damas Competitivas, la mejor fue Satia Kuyuk seguida de Valeria Fernández, completando el podio la albardonera Amira Yanadel.

CLASIFICACIONES GENERAL