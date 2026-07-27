    • 27 de julio de 2026 - 17:58

    Patada brutal en el futsal femenino: una futbolista le pateó la cabeza a su rival y fue suspendida por 5 años

    El escalofriante hecho se produjo durante un partido de futsal femenino entre RDJ Sport y RSN en Brasil.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inauguración del Campeonato Municipal Femenino de Futsal de Eusébio, en el estado de Ceará, quedó marcada por un episodio de violencia y una brutal patada que llevó a la suspensión por cinco años de la jugadora Lara do Nascimento Costa.

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    El incidente, ocurrido el miércoles durante el partido entre RDJ Sport y RSN (As Resenhas), derivó en la atención médica de dos deportistas y la exclusión del equipo agresor del torneo. La Liga Deportiva de Eusébio tomó la decisión de apartar de toda competencia a la jugadora involucrada en la agresión física a dos rivales sobre la cancha.

    El hecho se produjo en la segunda mitad del encuentro, cuando el marcador favorecía al RDJ Sport por 1-0. Tras un contraataque desde un tiro de esquina y una disputa de balón, Lara do Nascimento Costa perdió la posesión y reaccionó de manera violenta. Tal como se pudo ver en la transmisión oficial por YouTube, la jugadora se barrió para quitarle el balón y luego le propinó dos patadas en la cabeza a la jugadora rival Ana Julia Alencar, quien se encontraba en el suelo. A continuación, una segunda futbolista del RDJ Sport intentó intervenir y también fue golpeada en el rostro por la misma jugadora.

    Las imágenes del ataque, transmitidas en directo por el canal de la Liga Deportiva de Eusébio, provocaron conmoción y generaron un inmediato repudio institucional. El partido fue suspendido de manera definitiva, mientras que Ana Julia Alencar necesitó atención en una unidad de cuidados intensivos, de acuerdo con el parte médico divulgado por el ayuntamiento local.

    La presidenta del Projeto RDJ Sport, Radija Nascimento, informó a través de las redes sociales que Júlia fue dada de alta del hospital y se recupera en su domicilio, añadiendo que la otra atleta agredida, identificada como “BK”, también se encuentra fuera de peligro.

    La Prefectura Municipal de Eusébio, Brasil, emitió un comunicado sobre el episodio

    La reacción de las autoridades fue categórica. La Liga Deportiva de Eusébio anunció la suspensión de Lara do Nascimento Costa por cinco años, con prohibición de participar en cualquier actividad organizada por la institución durante ese periodo. Además, según reportaron medios brasileños como G1 y UOL, y confirmaron los comunicados institucionales, el equipo As Resenhas fue excluido del campeonato como consecuencia directa de la conducta de su jugadora.

    En declaraciones difundidas por el Projeto RDJ Sport, su presidente remarcó: “Es una situación muy lamentable, y una que jamás querríamos presenciar en una cancha deportiva. El Proyecto Deportivo RDJ seguirá tomando todas las medidas necesarias para garantizar que incidentes como este no vuelvan a ocurrir y que nuestros atletas cuenten con la seguridad y el respeto que merecen”.

    Por su parte, el ayuntamiento de Eusébio lamentó públicamente el incidente y ratificó su política de “tolerancia cero” frente a la violencia en el deporte amateur. En el comunicado oficial, la autoridad municipal reiteró: “No toleramos los actos de violencia ni las conductas antideportivas. Creemos que el deporte es una herramienta transformadora para la sociedad”.

    El caso fue notificado a la Policía Civil del Estado de Ceará, que abrió una investigación formal por lesiones corporales. La Sección 3 de la Región Metropolitana y la Unidad de Inteligencia analizan las circunstancias del hecho, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Ceará, que evalúa la posible responsabilidad penal de la agresora. El Grupo Nacional para Combatir la Violencia en los Estadios (GNCOVE), a través de un comunicado, condenó los ataques y exigió “una investigación rigurosa de los hechos y la rendición de cuentas de los implicados, para que episodios de esta naturaleza no tengan cabida en los entornos deportivos”.

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