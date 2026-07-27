¿La Scaloneta Lechuza? La jugada de 34 toques que terminó en gol de Alianza ante Atenas: mirá el video

El Lechuzo continúa como líder invicto y el domingo goleó en La Rinconada. El quinto tanto llegó tras una secuencia de 34 toques que despertó elogios y se volvió viral en las redes.

Atlético Alianza atraviesa uno de los mejores momentos futbolísticos de los últimos años. El conjunto dirigido por Luis Pallaroni no solo lidera con autoridad el Torneo Clausura del fútbol sanjuanino, sino que además lo hace desplegando un estilo de juego que comienza a marcar diferencias.

En su última presentación, el Lechuzo goleó 5 a 0 a Atenas en La Rinconada y ratificó su condición de candidato al título. Con la delantera más efectiva del campeonato y una de las defensas menos vencidas, el equipo de Santa Lucía volvió a exhibir un funcionamiento colectivo que ilusiona a sus hinchas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) Sin embargo, más allá del resultado, hubo una acción que se robó todas las miradas. El quinto gol nació de una impresionante secuencia de 34 pases consecutivos, en una jugada que involucró a la gran mayoría de los futbolistas del equipo antes de terminar en la red.

En un contexto donde el fútbol local suele verse condicionado por el deteriorado estado de los campos de juego y donde escasean las elaboraciones colectivas de este tipo, la maniobra sobresalió por su precisión, paciencia y calidad. La jugada fue registrada y difundida por la página especializada Línea de 3, donde rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos del fútbol sanjuanino.

Las comparaciones no tardaron en aparecer. En redes sociales, muchos asociaron la construcción del gol con el estilo de juego de la Selección Argentina campeona del mundo, al punto de bautizar la acción como la de la "Scaloneta Lechuza". Más allá de eso, lo cierto es que Alianza demuestra una identidad futbolística bien definida, basada en la posesión, la circulación del balón y el protagonismo.