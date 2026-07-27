    • 27 de julio de 2026 - 17:23

    ¿La Scaloneta Lechuza? La jugada de 34 toques que terminó en gol de Alianza ante Atenas: mirá el video

    El Lechuzo continúa como líder invicto y el domingo goleó en La Rinconada. El quinto tanto llegó tras una secuencia de 34 toques que despertó elogios y se volvió viral en las redes.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Atlético Alianza atraviesa uno de los mejores momentos futbolísticos de los últimos años. El conjunto dirigido por Luis Pallaroni no solo lidera con autoridad el Torneo Clausura del fútbol sanjuanino, sino que además lo hace desplegando un estilo de juego que comienza a marcar diferencias.

    Leé además

    Cubrieron el campanil de la Catedral con una bandera gigante para alentar a la Scaloneta.

    ¡Fe, Scaloneta y un campanil celeste y blanco! La Catedral de San Juan ya palpita la final
    Este domingo 19 de julio habrá misa en honor a la Scaloneta en San Expedito, Angaco.

    La fe por la Scaloneta convoca a una misa inédita en el santuario de San Expedito: conocé la fecha y la hora

    En su última presentación, el Lechuzo goleó 5 a 0 a Atenas en La Rinconada y ratificó su condición de candidato al título. Con la delantera más efectiva del campeonato y una de las defensas menos vencidas, el equipo de Santa Lucía volvió a exhibir un funcionamiento colectivo que ilusiona a sus hinchas.

    Sin embargo, más allá del resultado, hubo una acción que se robó todas las miradas. El quinto gol nació de una impresionante secuencia de 34 pases consecutivos, en una jugada que involucró a la gran mayoría de los futbolistas del equipo antes de terminar en la red.

    En un contexto donde el fútbol local suele verse condicionado por el deteriorado estado de los campos de juego y donde escasean las elaboraciones colectivas de este tipo, la maniobra sobresalió por su precisión, paciencia y calidad. La jugada fue registrada y difundida por la página especializada Línea de 3, donde rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos del fútbol sanjuanino.

    Las comparaciones no tardaron en aparecer. En redes sociales, muchos asociaron la construcción del gol con el estilo de juego de la Selección Argentina campeona del mundo, al punto de bautizar la acción como la de la "Scaloneta Lechuza". Más allá de eso, lo cierto es que Alianza demuestra una identidad futbolística bien definida, basada en la posesión, la circulación del balón y el protagonismo.

    Con un equipo sólido en todas sus líneas y un funcionamiento que crece fecha tras fecha, el conjunto de Santa Lucía se consolida como el gran animador del Clausura. Si mantiene este nivel, el sueño del campeonato comienza a dejar de ser una ilusión para convertirse en una posibilidad cada vez más concreta.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    patada brutal en el futsal femenino: una futbolista le pateo la cabeza a su rival y fue suspendida por 5 anos

    Patada brutal en el futsal femenino: una futbolista le pateó la cabeza a su rival y fue suspendida por 5 años

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Regreso glorioso. Hugo Pernini volvió a la competencia con todo y se quedó con la Cacique Angaco.

    Hugo Pernini y Satia Kuyuk se quedaron con una nueva edición de la Cacique Angaco

    Por Ariel Poblete
    preocupacion en boca: el arquero alvaro montero termino con molestias tras la derrota ante riestra

    Preocupación en Boca: el arquero Álvaro Montero terminó con molestias tras la derrota ante Riestra

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ¿La final del Mundial podría llegar a los tribunales? Feinmann habló de una posible acción y señaló un video de Messi como elemento clave.

    ¿FIFA podría ser demandada por la final del Mundial? El video de Messi que quedó bajo la lupa

    Por Redacción Diario de Cuyo